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LINK OFICIAL del FONAVI para consultar con tu DNI si tienes DEVOLUCIÓN PENDIENTE de aportes en el Banco de la Nación
Más de 241.000 exfonavistas y sus herederos aún no han recibido las devoluciones que les corresponden en el Banco de la Nación 2026. AQUÍ LINK y procedimiento.
Aviso importante: 241.559 beneficiarios, entre ellos exfonavistas y herederos, podrían tener un pago pendiente por cobrar del Fonavi en el Banco de la Nación 2026. La Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ha instado recientemente a estas personas a acercarse a las oficinas de la entidad bancaria para gestionar la devolución de sus aportes. En Líbero, te compartimos el LINK OFICIAL para que puedas consultar con tu DNI el proceso.
PUEDES VER: ¿Cuándo se deposita la CTS? Fecha límite del pago NO será el 15 de noviembre y conoce si podrás RETIRARLO
LINK del FONAVI para saber si tienes devolución pendiente de aportes en el Banco de la Nación
Este grupo de exfonavistas y herederos todavía no ha cobrado los fondos que le corresponden, a pesar de que estos se encuentran disponibles en las cuentas del Banco de la Nación, pues muchos desconocen este reciente anuncio.
AQUÍ LINK para consultar con tu DNI si tienes una devolución pendiente de aportes en el Banco de la Nación.
- Para verificar si cuentas con un cobro pendiente, ingresa tu DNI en el enlace proporcionado: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/.
- Si eres exaportante del Fonavi, utiliza tu propio DNI; en caso de ser heredero, deberás ingresar el DNI de la persona que realizó las aportaciones. Además, si has recibido pagos anteriormente o has figurado en listas previas, puedes consultar si te corresponde el último pago aprobado del Reintegro 5 a través de este otro enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.
LINK para saber si te corresponden otros pagos del FONAVI
El portal oficial de las devoluciones del Fonavi, el antiguo fondo de vivienda estatal, se ha convertido en una herramienta clave para miles de trabajadores que realizaron aportes a este sistema, muchos de los cuales no obtuvieron beneficios significativos.
- En el sitio web, disponible en https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/, los exfonavistas pueden verificar su estado de registro, registrarse para los pagos y consultar si tienen derecho a algún reintegro reciente en la sección de Consulta de Grupo de Pago, entre otras funcionalidades.
Este portal es fundamental para los beneficiarios, ya que también permitirá acceder a información sobre el próximo grupo de pago, conocido como Reintegro 6, así como a la futura Lista 22. Se recomienda que los exaportantes revisen regularmente esta plataforma para mantenerse informados sobre sus derechos y posibles compensaciones.
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