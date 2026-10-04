Cronograma de pagos del Banco de la Nación, octubre de 2026: confirmados el PRIMER Y ÚLTIMO día de remuneraciones y pensiones

Los trabajadores del sector público y los pensionistas que esperan recibir sus pagos durante octubre de 2026 ya pueden consultar el cronograma establecido para este mes. El Banco de la Nación dio a conocer las fechas correspondientes al pago de remuneraciones y pensiones, las cuales varían según la entidad pública y el régimen previsional. Revisar con anticipación este calendario permite a los beneficiarios planificar sus gastos y conocer desde qué fecha tendrán disponible su dinero.

Banco de la Nación: estas son las primeras y últimas fechas de pago de octubre de 2026

El cronograma de pagos del Banco de la Nación para octubre de 2026 establece las principales fechas de abono según el tipo de beneficiario. Los trabajadores del Estado recibirán sus remuneraciones del 20 al 23 de octubre, mientras que las pensiones de la Ley N.° 20530 se pagarán del 14 al 19 de octubre.

Por su parte, los pensionistas de la ONP bajo el Decreto Ley N.° 19990 recibirán sus pagos desde el 7 de octubre, de acuerdo con la primera letra de su apellido. En el caso del pago a domicilio, este se extenderá hasta el 24 de octubre.

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para el sector público: ¿cuándo pagan en octubre de 2026?

El Cronograma de Pagos octubre 2026 contempla el abono de remuneraciones de los trabajadores estatales entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre. La distribución se realiza de acuerdo con la entidad pública a la que pertenece cada servidor.

De acuerdo con el Banco de la Nación, estas son las fechas correspondientes:

Miércoles 21 de octubre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Martes 20 de octubre: Educación, universidades, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales - unidades ejecutoras, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego y Energía y Minas.

Jueves 22 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Viernes 23 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

De esta manera, el primer día de pago de remuneraciones será el martes 20 de octubre, mientras que el último está previsto para el viernes 23 de octubre.

Consulta el cronograma oficial de pagos de octubre de 2026 del Banco de la Nación del Perú.

Cronograma de pagos 2026: fechas de pago de pensiones de la ONP según la Ley N.° 19990

Los jubilados que pertenecen al régimen de la ONP establecido por el Decreto Ley N.° 19990 también tienen fechas específicas para cobrar su pensión durante octubre.

El calendario, organizado según la primera letra del apellido paterno, establece:

Apellidos A-C: 7 de octubre.

Apellidos D-L: 9 de octubre.

Apellidos M-Q: 12 de octubre.

Apellidos R-Z: 13 de octubre.

Inicio del pago a domicilio: 15 de octubre.

Fin del pago a domicilio: 24 de octubre.

Por ello, quienes reciben su pensión mediante el Banco de la Nación deberán revisar el grupo que les corresponde para conocer la fecha exacta de disponibilidad del dinero.

Cronograma de pagos de la Ley N.° 20530 para octubre de 2026

Los pensionistas comprendidos en el régimen de la Ley N.° 20530 también cuentan con un calendario definido para este mes. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 14 de octubre: Educación y universidades, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales - unidades ejecutoras, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego y Energía y Minas.

Jueves 15 de octubre: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Viernes 16 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Lunes 19 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

Así, el depósito para este grupo de pensionistas comenzará el miércoles 14 de octubre y finalizará el lunes 19 de octubre.

¿Cómo puedo saber si tengo dinero en el Banco de la Nación?

Los usuarios pueden verificar si el dinero ya fue depositado a través de los canales digitales y telefónicos del Banco de la Nación. Una alternativa es utilizar la aplicación móvil del banco, disponible para Android, iOS y Huawei.

También es posible ingresar a la banca por internet con los datos solicitados de la tarjeta o DNI y la clave correspondiente para revisar las cuentas asociadas.

Otra opción es comunicarse con la Banca Telefónica al 0800 10700, desde teléfonos fijos, o a los números (01) 440 5305 y (01) 442 4470. Tras seleccionar la opción 2, el usuario deberá proporcionar los datos solicitados para consultar su saldo.