Cronograma de pagos del sector público en Banco de la Nación: consulta en qué fecha de octubre 2026 te toca cobrar

¿Trabajas en el sector público y ya estás esperando tu pago de octubre? El Banco de la Nación tiene establecido un cronograma que permite conocer con anticipación las fechas en las que se realizará el abono de las remuneraciones a los trabajadores de las entidades públicas. Revisa el calendario y toma nota del día que te corresponde.

Cronograma de pagos del sector público para octubre 2026

Con el nuevo mes también llega la oportunidad de organizar mejor tus gastos. Por ello, te compartimos el cronograma de pagos de octubre 2026, que puede ayudarte a planificar tus compras, compromisos y demás pendientes sin esperar hasta el último momento. Consulta las fechas y verifica cuándo podrás disponer de tu dinero.

Martes 20 de octubre: Ministerio de Educación (incluido universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Ministerio de Educación (incluido universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Miércoles 21 de octubre: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Jueves 22 de octubre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 23 de octubre: Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Los trabajadores del sector público cobrarán sus sueldos de octubre de 2026 en el Banco de la Nación.

¿Cómo cobrar el sueldo del sector público en el Banco de la Nación?

Los trabajadores del sector público pueden recibir sus remuneraciones a través del Banco de la Nación. Para conocer cuándo estará disponible el dinero, es importante revisar el cronograma oficial que te compartimos anteriormente correspondiente al mes de octubre 2026.

En la fecha asignada, el trabajador puede disponer de su sueldo utilizando los canales habilitados por el Banco de la Nación. Entre las alternativas se encuentran los cajeros automáticos, agentes autorizados y las oficinas de la entidad, según el tipo de cuenta y las operaciones que necesite realizar.

Para evitar contratiempos, se recomienda verificar previamente la fecha de pago y el medio habilitado para retirar o utilizar la remuneración. De esta manera, podrás organizar tus gastos y disponer de tu sueldo de acuerdo con el cronograma establecido para octubre de 2026.