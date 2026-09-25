Feriados de octubre 2026 en Perú: revisa el calendario oficial y conoce cuándo descansarás

Con octubre de 2026 cada vez más cerca, muchos trabajadores y estudiantes ya se preguntan qué días podrán disfrutar de un descanso. Revisa el calendario oficial de feriados en Perú, conoce las fechas establecidas para este mes y organiza con anticipación tus actividades, viajes o momentos de descanso.

¿Cuáles son los feriados en octubre 2026?

Durante octubre de 2026, los peruanos tendrán un solo feriado nacional. Se trata del jueves 8 de octubre, fecha en la que se conmemora el Combate de Angamos, uno de los acontecimientos más importantes de la historia naval del Perú y se recuerda al almirante Miguel Grau.

El 8 de octubre es un feriado nacional en Perú en conmemoración del Combate de Angamos.

Por ello, quienes estén organizando sus actividades para este mes deben tener en cuenta que el 8 de octubre será el único día de descanso establecido como feriado nacional. El resto de fechas de octubre corresponden a jornadas habituales, salvo que se disponga algún día no laborable específico para determinados sectores.

Es importante precisar que el feriado del 8 de octubre beneficia a los trabajadores de los sectores público y privado, quienes tienen derecho al descanso remunerado por esta fecha conmemorativa por el Combate de Angamos y a la figura de Miguel Grau, reconocido por su participación en la defensa del país durante la Guerra del Pacífico.

Asimismo, si un trabajador debe laborar durante el feriado y no recibe un descanso sustitutorio, puede corresponderle una remuneración adicional, de acuerdo con las reglas laborales aplicables. Por ello, es importante revisar las condiciones específicas de cada régimen laboral.

¿Qué se celebra el 8 de octubre en Perú?

El 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos, ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico. En esta fecha, el Perú recuerda el enfrentamiento naval en el que participó el monitor Huáscar, bajo el mando del almirante Miguel Grau, quien falleció durante el combate.