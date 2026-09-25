0
EN VIVO
Perú vs Chile por Juegos Suramericanos

Feriados de octubre 2026 en Perú: revisa el calendario oficial y conoce cuándo descansarás

El mes de octubre de 2026 tendrá feriado nacional. Conoce cuál es la fecha del descanso, qué se conmemora en Perú y a quiénes les corresponde este día libre.

Angie De La Cruz
Conoce qué días son feriados en octubre 2026 y qué se celebra.
Conoce qué días son feriados en octubre 2026 y qué se celebra. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

Con octubre de 2026 cada vez más cerca, muchos trabajadores y estudiantes ya se preguntan qué días podrán disfrutar de un descanso. Revisa el calendario oficial de feriados en Perú, conoce las fechas establecidas para este mes y organiza con anticipación tus actividades, viajes o momentos de descanso.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 25 de septiembre: aquí las zonas afectadas y horarios.

PUEDES VER: Corte de agua en Lima este 25 de septiembre: revisa las zonas afectadas y horarios, según Sedapal

¿Cuáles son los feriados en octubre 2026?

Durante octubre de 2026, los peruanos tendrán un solo feriado nacional. Se trata del jueves 8 de octubre, fecha en la que se conmemora el Combate de Angamos, uno de los acontecimientos más importantes de la historia naval del Perú y se recuerda al almirante Miguel Grau.

8 de octubre

El 8 de octubre es un feriado nacional en Perú en conmemoración del Combate de Angamos.

Por ello, quienes estén organizando sus actividades para este mes deben tener en cuenta que el 8 de octubre será el único día de descanso establecido como feriado nacional. El resto de fechas de octubre corresponden a jornadas habituales, salvo que se disponga algún día no laborable específico para determinados sectores.

Es importante precisar que el feriado del 8 de octubre beneficia a los trabajadores de los sectores público y privado, quienes tienen derecho al descanso remunerado por esta fecha conmemorativa por el Combate de Angamos y a la figura de Miguel Grau, reconocido por su participación en la defensa del país durante la Guerra del Pacífico.

Asimismo, si un trabajador debe laborar durante el feriado y no recibe un descanso sustitutorio, puede corresponderle una remuneración adicional, de acuerdo con las reglas laborales aplicables. Por ello, es importante revisar las condiciones específicas de cada régimen laboral.

¿Qué se celebra el 8 de octubre en Perú?

El 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos, ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico. En esta fecha, el Perú recuerda el enfrentamiento naval en el que participó el monitor Huáscar, bajo el mando del almirante Miguel Grau, quien falleció durante el combate.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Temblor EN VIVO en Perú: magnitud y epicentro del último sismo HOY, viernes 25 de septiembre, según IGP

  2. ¿El 24 de septiembre fue feriado en Perú? Conoce qué se celebró y quiénes pudieron descansar

  3. ¿Qué se celebra el 30 de septiembre para los hombres y cuál es la nueva tradición?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano