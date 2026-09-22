¿El Día de las Fuerzas Armadas es feriado a nivel nacional este 2026? Esto indica El Peruano

Cada 24 de septiembre, el Perú conmemora el Día de las Fuerzas Armadas, una fecha que busca reconocer la labor de las instituciones militares en la defensa y protección del país. Esta jornada coincide además con la festividad de la Virgen de la Merced, considerada patrona de las Fuerzas Armadas del Perú. Debido a esta importante celebración, muchos ciudadanos se preguntan si la fecha también implica un día de descanso o feriado a nivel nacional.

Entonces, ¿el Día de las Fuerzas Armadas será un día de descanso para todos los peruanos? Conoce qué se indica respecto a esta fecha que reconoce la labor y el servicio que brindan las instituciones militares en defensa de la soberanía: Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú en defensa de la soberanía y la seguridad nacional

¿El Día de las Fuerzas Armadas es feriado?

De acuerdo con la información publicada por El Peruano, esta fecha no figura como feriado nacional en celebración al Día de las Fuerzas Armadas; no obstante, existen disposiciones regionales que establecen el descanso en determinadas localidades, como ocurre en Piura por la festividad de la Virgen de las Mercedes.

El Día de las Fuerzas Armadas del Perú se conmemora cada 24 de septiembre. | Imagen: Presidencia del Perú

Por otro lado, es importante precisar que el 24 de septiembre es un feriado regional en Piura con motivo de la festividad de la Virgen de las Mercedes, una celebración de gran importancia religiosa y cultural en la región. La medida se sustenta en la Ley N.° 15618, que estableció esta fecha como día no laborable en el entonces departamento de Piura, por lo que el descanso no tiene alcance nacional.

Cabe señalar que este descanso beneficia principalmente a los trabajadores comprendidos dentro de la jurisdicción de Piura, mientras que su aplicación en el sector privado depende de las disposiciones correspondientes de cada empleador. Es importante precisar que no se trata de un feriado nacional, por lo que no implica un día libre para los trabajadores de todo el Perú.