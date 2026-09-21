¿Cuándo comienza la primavera 2026 en Perú? Revisa la fecha y hora exacta del cambio de estación

El invierno está llegando a su fin, por lo que muchos peruanos ya esperan días con mayor presencia de sol. Aunque tradicionalmente se suele asociar la llegada de la primavera con el 23 de septiembre, en 2026 el cambio oficial de estación ocurrirá antes. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la primavera comenzará este martes 22 de septiembre a las 7:05 p. m.

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Es importante mencionar que la fecha y hora están determinadas por el equinoccio de primavera, fenómeno astronómico que marca el inicio de esta estación en el hemisferio sur. Durante el equinoccio, el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre y la iluminación de ambos hemisferios es prácticamente equivalente. Por ello, este momento es el que establece astronómicamente el cambio de estación y no una fecha fija del calendario.

La primavera en el Perú comienza oficialmente este martes 22 de septiembre.

¿Cuándo comienza la primavera 2026 en Perú?

Para quienes se preguntan cuándo comienza exactamente la primavera en Perú, la respuesta es el 22 de septiembre a las 7:05 p. m. A partir de ese momento terminará oficialmente el invierno y comenzará una nueva estación que se extenderá durante casi tres meses, hasta el 21 de diciembre de 2026, cuando se producirá el solsticio que dará paso al verano.

Por otro lado, el equinoccio también explica por qué se habla de una duración similar entre el día y la noche. Aunque suele decirse que ambos tienen exactamente 12 horas, en la práctica esto puede variar según la ubicación geográfica y otros factores, como la refracción atmosférica. Por ello, no todas las ciudades experimentan exactamente la misma duración de luz y oscuridad durante esta fecha.

La llegada de la primavera tampoco significa que el clima cambie de manera repentina desde el primer minuto. Las condiciones meteorológicas dependen de cada región del país y pueden presentarse variaciones de temperatura, lluvias y brillo solar. Para esta temporada, especialistas del Senamhi han señalado que podrían mantenerse condiciones cálidas, mientras que hacia el final de la primavera aumentarían las lluvias en algunas zonas.

Frases por el inicio de la primavera