Regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se está convirtiendo en una tradición popular en Perú y varios países de Latinoamérica. Esta nueva tendencia, impulsada por la influencia de plataformas como TikTok e Instagram, ha capturado la atención de los jóvenes, quienes adoptan este gesto como símbolo de cariño y amor. Estas flores transmiten un mensaje de alegría y amistad, convirtiéndose en un detalle significativo para las parejas. Acompaña el detalle con tiernas frases que te compartimos AQUÍ.

Flores amarillas este 21 de septiembre: las mejores frases para sorprender a tu pareja

Flores amarillas este 21 de septiembre: aquí las mejores frases para dedicar.

Nuestra historia de amor comenzó en primavera, y hoy la celebro con estas flores amarillas.

Te regalo flores amarillas para recordarte que eres la luz de mi vida y mi sol en días grises.

El amor eterno se promete con flores amarillas, y yo elijo prometerte el mío hoy y siempre.

Como la primavera, llegaste a mi vida para llenarlo todo de colores y alegría.

Que estas flores amarillas te recuerden lo brillante y hermoso que es nuestro futuro juntos.

Flores amarillas para la persona que ilumina todos mis días.

Un pedacito de sol para el amor de mi vida este 21 de septiembre.

Gracias por hacer que mi vida se sienta como una eterna primavera.

Cualquier día es perfecto para amarte, pero hoy se celebra con amarillo.

Para ti, mi amor, porque tu sonrisa brilla más que estas flores.

Porque sé que desde niña soñabas con este momento: aquí están tus flores amarillas.

Ella sabía que él sabía... y por eso hoy te traigo tus flores favoritas.

Cumpliendo el sueño de Floricienta contigo, mi amor eterno.

No hacen falta milagros para ser feliz, solo tu sonrisa y estas flores amarillas.

El 21 de septiembre es nuestro día para cantar y celebrar nuestro amor.

Cumpliendo con el algoritmo de TikTok: ¡Feliz 21 de septiembre, mi amor!

Te regalo estas flores amarillas para mantener el romance vivo... y mi cuenta de TikTok al día.

Dicen que el amarillo es envidia, pero yo solo envidio a quien pueda pasar el día entero contigo.

Espero que estas flores sumen puntos para ganarme el título de la mejor pareja del año.

Flores amarillas para que presumas en tus historias que te tocó la mejor pareja del mundo.

¿Por qué se regalan flores el 21 de septiembre y de dónde nace la tradición?

La tradición de obsequiar flores amarillas ganó más popularidad a raíz de la telenovela argentina 'Floricienta', que se lanzó en 2004. A lo largo del tiempo, esta práctica se transformó en un fenómeno en redes sociales, propagándose por diversos países de Latinoamérica. En este contexto, las flores amarillas adquirieron un significado especial, representando amor, amistad, esperanza y la posibilidad de nuevos comienzos.

La canción de la serie se volvió viral en plataformas como TikTok, lo que ayudó a difundir esta costumbre moderna a lo largo de Latinoamérica. Además, el 21 de septiembre no solo representa un momento de celebración, sino que también marca el inicio de la primavera en países del Cono Sur, como Argentina, Chile y Uruguay. En Perú, la fecha de la primavera es el 23 de septiembre, pero muchos adelantan el obsequio debido al significado que quiera darle.