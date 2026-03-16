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¿Este 21 de marzo se regalan flores amarillas? Conoce la verdad sobre esta fecha y su significado
En redes sociales se ha viralizado que este 21 de marzo se regalan flores amarillas; sin embargo, pocos conocen el verdadero motivo del gesto y su significado.
En los últimos años se ha viralizado el acto de regalar flores amarillas, un detalle que inició en la popular serie 'Floricienta' y que este 21 de marzo vuelve a tomar relevancia. El gesto coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte; sin embargo, varios países de América Latina, como Perú, Argentina, Colombia y México, se suman a la moda.
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La cultura popular y las redes sociales han aumentado la fiebre de las flores amarillas, que se asocian con sentimientos positivos y mensajes de alegría. Además, dicho color está relacionado con la energía del sol, por lo que simbolizan optimismo, esperanza y buenos deseos.
En redes sociales se ha viralizado regalar flores amarillas este 21 de marzo.
Como ya se mencionó, el origen de esta costumbre está relacionado con la telenovela 'Floricienta', donde la protagonista soñaba con recibir flores amarillas como símbolo de amor. Con el tiempo, esa escena y la canción 'Flores Amarillas' se volvieron virales y muchos fans comenzaron a replicar el gesto cada 21 de marzo.
Es importante señalar que esta fecha no es la única que marca el calendario para regalar flores amarillas, ya que en países del hemisferio sur, muchas personas también dan este detalles, pero el 21 de septiembre, cuando inicia la primavera oficialmente en esa parte del mundo.
¿Qué significado tienen las flores amarillas?
Obsequiar flores amarillas tiene diversos significados; por ejemplo, representa amistad, cariño y felicidad, siendo un gesto para expresar afecto sincero o celebrar momentos especiales. En el ámbito romántico, las flores amarillas también pueden simbolizar amor, admiración e ilusión, especialmente en tradiciones populares difundidas en redes sociales e inspiradas en la serie 'Floricienta'.
21 de marzo: ¿Qué tipos de flores amarillas hay para regalar?
Si planeas regalar flores amarillas este 21 de marzo, existen varias opciones populares que destacan por su color brillante y su significado especial. Aquí algunos tipos de flores amarillas ideales para obsequiar:
- Girasol: Representa felicidad, energía y admiración. Es una de las flores amarillas más llamativas y populares.
- Rosa amarilla: Simboliza amistad, alegría y cariño sincero.
- Tulipán amarillo: Está asociado con la felicidad, los buenos deseos y el optimismo.
- Orquídea amarilla: Representa elegancia, éxito y nuevos comienzos.
- Lirio amarillo: Se relaciona con la prosperidad, la gratitud y la buena fortuna.
- Margarita amarilla: Simboliza alegría, inocencia y pureza.
- Clavel amarillo: Puede representar alegría y afecto en algunas culturas.
- Crisantemo amarillo: Está vinculado con la felicidad, la vitalidad y los buenos deseos.
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