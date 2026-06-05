Venezuela vs Turquía EN VIVO: horarios, apuestas y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA

Venezuela vs Turquía EN VIVO jugarán un amistoso por la fecha internacional FIFA este sábado 6 de junio en el Chase Stadium desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora venezolana). El encuentro contará con transmisión de Televen y TVES para Venezuela y de Disney+ Premium para toda Sudamérica.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Turquía por la fecha internacional FIFA?

El amistoso internacional entre Venezuela y Turquía por la fecha FIFA se jugará este sábado 6 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora venezolana) en el Chase Stadium.

¿Dónde ver Venezuela vs Turquía por la fecha internacional FIFA?

La transmisión de Venezuela vs Turquía por la fecha internacional FIFA estará a cargo de Televen y TVES en Venezuela. En Sudamérica, incluido Perú, podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Venezuela vs Turquía: apuestas del partido

APUESTAS VENEZUELA EMPATE TURQUÍA Betsson 4.95 3.70 1.65 Betano 5.50 4.05 1.67 1XBet 5.39 4.04 1.70 Doradobet 5.50 4.00 1.58

Venezuela vs Turquía: posibles alineaciones

Venezuela : Contreras, Jon Aramburu, Vivas, Nahuel Ferraresi, Quintero, Telasco Segovia, Cristian Cásseres Jr., Carmona, Mendoza, José Martínez, Eric Ramírez.

: Contreras, Jon Aramburu, Vivas, Nahuel Ferraresi, Quintero, Telasco Segovia, Cristian Cásseres Jr., Carmona, Mendoza, José Martínez, Eric Ramírez. Turquía: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun Kökçú, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Semih Kılıçsoy (o Güll).

Venezuela vs Turquía: previa del partido

El Chase Stadium de Fort Lauderdale se vestirá de gala este sábado para albergar un amistoso internacional entre las selecciones de Venezuela y Turquía. El conjunto sudamericano llega a suelo estadounidense con la intención de ajustar sus piezas tácticas tras empatar sin goles ante Uzbekistán en su última presentación. Para los dirigidos por Fernando Batista, este encuentro representa una prueba exigente para medir el nivel de competitividad y el orden defensivo de un plantel que busca consolidar su identidad de juego en escenarios internacionales.

Por su parte, el combinado de Turquía atraviesa un gran momento y llega como favorito tras golear por 4-0 a Macedonia del Norte. Las Estrellas Crecientes encadenan una racha positiva y tienen entre sus figuras a Arda Güler, listo para imponer condiciones sobre el césped norteamericano. Con propuestas futbolísticas distintas, ambos equipos prometen un choque de pronóstico reservado, en el que la velocidad de la Vinotinto intentará neutralizar la jerarquía táctica del cuadro europeo.