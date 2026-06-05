Chile vs Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo: pronóstico, horarios y canales para ver amistoso

Chile y Portugal se enfrentan este sábado 6 de junio, a partir de las 12.45 de Perú y 13.45 de Chile, en un partido internacional que se disputa en el Estadio Nacional do Jamor, en las afueras de Lisboa. Revisa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien se alista para el Mundial 2026.

Chile vs. Portugal: previa del partido

La ‘Roja’ afronta esta fecha FIFA todavía sin entrenador y Nicolás Córdova se mantendrá como internino para esta fecha FIFA, donde además de enfrentar a la selección del ‘Bicho’, también se medirá ante Congo, otro equipo clasificado al Mundial.

Por su parte, el elenco lusitano jugará dos amistosos antes de viajar a Norteamérica. Luego de medirse con los sudamericanos, afrontará a Nigeria el próximo miércoles 10 de junio, también en territorio portugués.

Cabe señalar que Chile no pudo vencer a Portugal en el tiempo reglamentario en los tres partidos que disputó, aunque en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 sí consiguió imponerse en penales a la selección de Cristiano Ronaldo.

Portugal y Chile enfrentándose por la Copa Confederaciones 2017.

Chile vs. Portugal: horario del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 12.45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 13.45 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14.45 horas

México: 11.45 horas

Estados Unidos: 13.45 horas (Miami y Nueva York) y 10.45 horas (Los Ángeles)

España: 19.45 horas

Portugal: 18.45 horas

Chile vs. Portugal: canales

Chile: Chilevisión, MICHV, ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports, Sky e Izzi

Estados Unidos: fubo TV, Fubo Sports Network, Vix y Tubi

Chile vs. Portugal: pronósticos y cuotas de apuesta

Portugal es amplio favorito para imponerse a Chile, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar cuanto más se acerque la hora del partido.

Casas Chile Empate Portugal Te Apuesto 12.00 5.90 1.22 Betsson 14.00 5.80 1.28 Apuesta Total 16.00 7.30 1.23 Caliente 14.50 6.40 1.23 Betano 13.50 6.90 1.24

Chile vs. Portugal: alineaciones probables

Chile: Lawrence Vigouroux; Igor Lichnovsky, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Claudio Sepúlveda; Gonzalo Tapia.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Rúben Neves, Samuel Costa; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Chile vs. Portugal: historial