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Chile vs Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo: pronóstico, horarios y canales para ver amistoso
Chile vs Portugal se enfrentan en amistoso internacional por fecha FIFA. La 'Roja' se enfrenta al cuadro de Cristiano Ronaldo, que se alista para el Mundial 2026.
Chile y Portugal se enfrentan este sábado 6 de junio, a partir de las 12.45 de Perú y 13.45 de Chile, en un partido internacional que se disputa en el Estadio Nacional do Jamor, en las afueras de Lisboa. Revisa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien se alista para el Mundial 2026.
Chile vs. Portugal: previa del partido
La ‘Roja’ afronta esta fecha FIFA todavía sin entrenador y Nicolás Córdova se mantendrá como internino para esta fecha FIFA, donde además de enfrentar a la selección del ‘Bicho’, también se medirá ante Congo, otro equipo clasificado al Mundial.
Por su parte, el elenco lusitano jugará dos amistosos antes de viajar a Norteamérica. Luego de medirse con los sudamericanos, afrontará a Nigeria el próximo miércoles 10 de junio, también en territorio portugués.
Cabe señalar que Chile no pudo vencer a Portugal en el tiempo reglamentario en los tres partidos que disputó, aunque en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 sí consiguió imponerse en penales a la selección de Cristiano Ronaldo.
Portugal y Chile enfrentándose por la Copa Confederaciones 2017.
Chile vs. Portugal: horario del partido
- Perú, Colombia y Ecuador: 12.45 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 13.45 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14.45 horas
- México: 11.45 horas
- Estados Unidos: 13.45 horas (Miami y Nueva York) y 10.45 horas (Los Ángeles)
- España: 19.45 horas
- Portugal: 18.45 horas
Chile vs. Portugal: canales
- Chile: Chilevisión, MICHV, ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports, Sky e Izzi
- Estados Unidos: fubo TV, Fubo Sports Network, Vix y Tubi
Chile vs. Portugal: pronósticos y cuotas de apuesta
Portugal es amplio favorito para imponerse a Chile, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar cuanto más se acerque la hora del partido.
|Casas
|Chile
|Empate
|Portugal
|Te Apuesto
|12.00
|5.90
|1.22
|Betsson
|14.00
|5.80
|1.28
|Apuesta Total
|16.00
|7.30
|1.23
|Caliente
|14.50
|6.40
|1.23
|Betano
|13.50
|6.90
|1.24
Chile vs. Portugal: alineaciones probables
Chile: Lawrence Vigouroux; Igor Lichnovsky, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Claudio Sepúlveda; Gonzalo Tapia.
Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Rúben Neves, Samuel Costa; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.
Chile vs. Portugal: historial
- Portugal 0-0 Chile (Pen. 0-3) | Copa Confederaciones 2017
- Portugal 1-1 Chile | Amistoso en 2011
- Portugal 4-1 Chile | Taça Independência 1972
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