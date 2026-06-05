0
EN VIVO
Perú vs Haití amistoso

Chile vs Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo: pronóstico, horarios y canales para ver amistoso

Chile vs Portugal se enfrentan en amistoso internacional por fecha FIFA. La 'Roja' se enfrenta al cuadro de Cristiano Ronaldo, que se alista para el Mundial 2026.

Wilfredo Inostroza
Chile y Portugal se enfrentan por amistoso internacional
Chile y Portugal se enfrentan por amistoso internacional | Composición: Líbero
COMPARTIR

Chile y Portugal se enfrentan este sábado 6 de junio, a partir de las 12.45 de Perú y 13.45 de Chile, en un partido internacional que se disputa en el Estadio Nacional do Jamor, en las afueras de Lisboa. Revisa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien se alista para el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo disputará su último Mundial con Portugal

PUEDES VER: Fixture de Portugal en el Mundial 2026: fechas, rivales, horarios y canales de TV

Chile vs. Portugal: previa del partido

La ‘Roja’ afronta esta fecha FIFA todavía sin entrenador y Nicolás Córdova se mantendrá como internino para esta fecha FIFA, donde además de enfrentar a la selección del ‘Bicho’, también se medirá ante Congo, otro equipo clasificado al Mundial.

Por su parte, el elenco lusitano jugará dos amistosos antes de viajar a Norteamérica. Luego de medirse con los sudamericanos, afrontará a Nigeria el próximo miércoles 10 de junio, también en territorio portugués.

Cabe señalar que Chile no pudo vencer a Portugal en el tiempo reglamentario en los tres partidos que disputó, aunque en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 sí consiguió imponerse en penales a la selección de Cristiano Ronaldo.

Foto: AFP

Portugal y Chile enfrentándose por la Copa Confederaciones 2017.

Chile vs. Portugal: horario del partido

  • Perú, Colombia y Ecuador: 12.45 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 13.45 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14.45 horas
  • México: 11.45 horas
  • Estados Unidos: 13.45 horas (Miami y Nueva York) y 10.45 horas (Los Ángeles)
  • España: 19.45 horas
  • Portugal: 18.45 horas

Chile vs. Portugal: canales

  • Chile: Chilevisión, MICHV, ESPN y Disney Plus
  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports, Sky e Izzi
  • Estados Unidos: fubo TV, Fubo Sports Network, Vix y Tubi

Chile vs. Portugal: pronósticos y cuotas de apuesta

Portugal es amplio favorito para imponerse a Chile, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar cuanto más se acerque la hora del partido.

CasasChileEmpatePortugal
Te Apuesto12.005.901.22
Betsson14.005.801.28
Apuesta Total16.007.301.23
Caliente14.506.401.23
Betano13.506.901.24

Chile vs. Portugal: alineaciones probables

Chile: Lawrence Vigouroux; Igor Lichnovsky, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Claudio Sepúlveda; Gonzalo Tapia.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Rúben Neves, Samuel Costa; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Chile vs. Portugal: historial

  • Portugal 0-0 Chile (Pen. 0-3) | Copa Confederaciones 2017
  • Portugal 1-1 Chile | Amistoso en 2011
  • Portugal 4-1 Chile | Taça Independência 1972
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, viernes 5 de junio: programación, a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

  2. Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano