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Universitario presentará nueva incorporación ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental
Universitario de Deportes sorprenderá a los hinchas cremas con una nueva incorporación frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes enfrentará a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. En medio de ello, se reveló que el club crema presentará una nueva incorporación frente a la escuadra celeste: estamos hablando de la nueva camiseta por los 102 años de fundación.
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Universitario presentará flamante incorporación ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario presentará de forma oficial la nueva camiseta del club en homenaje a los 102 años de fundación del equipo merengue en el fútbol peruano.
Este anuncio se realizará el jueves 6 de agosto a las 12 del mediodía y estará habilitado en la página oficial de Marathon para la compra del nuevo vestuario del elenco crema.
Universitario presentará nueva camiseta por los 102 años de fundación ante Sporting Cristal
Cabe mencionar que Peralta informó que la nueva camiseta por los 102 años de Universitario de Deportes será utilizada contra Sporting Cristal el viernes 7 de agosto a las 8.30 p. m., día central de la fiesta merengue en donde recuerdan el inicio de la historia merengue.
“Mañana al mediodía sale la nueva camiseta de Universitario de Deportes por el aniversario. Con esa camiseta se juega frente a Sporting Cristal el viernes”, afirmó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.
Universitario vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura 2026
Universitario y Cristal jugarán el viernes 8 de agosto a las 8.30 p. m. (hora peruana) por la jornada cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental. Este encuentro se podrá visualizar a través de L1MAX.
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