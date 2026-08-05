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Emanuel Herrera, ex Universitario, rotundo con Alianza por el apagón en final del 2023: "Quedó..."

Emanuel Herrera, exdelantero de Universitario de Deportes, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre Alianza Lima tras el apagón de la final del 2023 en Matute.

Luis Blancas
Emanuel Herrera, exfutbolista de Universitario, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima por el apagón en la final del 2023 en Matute
Emanuel Herrera, exfutbolista de Universitario, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima por el apagón en la final del 2023 en Matute | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes y Alianza Lima jugaron un emocionante partido por la definición del título nacional en la temporada 2023; sin embargo, esta final se vio manchada por el apagón que hubo en Matute cuando la escuadra merengue comenzó a celebrar. Ante ello, Emanuel Herrera, exdelantero del club crema, dio un fuerte comentario sobre esta polémica anécdota en Perú.

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Emanuel Herrera, exfutbolista de Universitario, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima por el apagón en la final del 2023 en Matute

En conversación con el programa argentino ‘Fútbol Del Sud’, Herrera fue consultado sobre su paso por el Perú cuando jugaba por Sporting Cristal y luego por Universitario. En medio de ellos, el delantero fue preguntado por su tiempo en la escuadra crema.

El 9 fue parte del plantel que disputó la final del 2023 con el club merengue ante Alianza Lima en Matute por lo que fue cuestionado por el momento más icónico de ese día: el apagón del Estadio Alejandro Villanueva cuando los jugadores celebraban.

Emanuel Herrera jugó en Universitario y salió campeón ante Alianza Lima en 2023

Emanuel Herrera jugó en Universitario y salió campeón ante Alianza Lima en 2023

Para Emanuel Herrera el corte de luz en Matute cuando festejaban el título con Universitario de Deportes quedó en la historia por la gran magnitud de reacciones que tuvo ese hecho a nivel nacional e internacional.

"Ahí estaba en Universitario yo. Fue el 2023. Bueno, Universitario y Alianza Lima son clásicos. Digamos, Cristal también, pero más rivales son Alianza-Universitario", afirmó.

"Y nada, jugamos primero de local en nosotros, empatamos uno a uno me parece. Después fuimos a la cancha de ellos y bueno, les ganamos creo que 3-0, 3-1 o algo así. Y cuando estamos dando la vuelta para festejar, no apagan la luz del estadio", continuó.

"No querían que demos la vuelta, ¿viste? Entonces, enojado, qué sé yo, no sé, es como que, no sé, River Plate le dé la vuelta en la cancha de Boca Juniors. Así quedó eso del apagón. Quedó en la historia", concluyó.

¿Cómo le fue a Emanuel Herrera en Universitario?

Emanuel Herrera llegó a Universitario de Deportes proveniente de Celaya FC para la temporada 2023 en donde logró anotar 9 goles y dio 2 asistencias. Su mayor logro en el club crema fue salir campeón nacional ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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