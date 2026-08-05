Universitario de Deportes y Sporting Cristal serán los protagonistas del duelo más atractivo de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán imponer su localía y para ello se encuentran afinando los últimos detalles para definir su once titular. En ese sentido, existe una duda en la hinchada respecto a un jugador: Piero Quispe. El flamante refuerzo merengue podría hacer su esperado debut en el torneo local, ya sea de titular o como recambio.

¿Piero Quispe será titular ante Sporting Cristal?

Según información del periodista Mauricio Loret de Mola, el mediocampista de 24 años no iniciaría las acciones en el partido ante los cerveceros por decisión del propio Héctor Cúper, y esperaría su oportunidad de estrenarse en el Torneo Clausura desde el banquillo de los cremas.

“No juega (Piero Quispe). A mí lo que me dicen es que (es) decisión de Cúper. Sí puede jugar, el tema es que no arrancaría. Entiendo que en principio no arrancaría. Puede que vaya al banco de suplentes. No juega hace tres meses, entiendo que la decisión pasa por ahí”, señaló López de Mola durante la reciente edición del programa 'Desmarcados'.

De esta manera, todo apunta a que Piero Quispe no será considerado desde el arranque y que Héctor Cúper optaría por llevarlo de forma progresiva, teniendo en cuenta el tiempo que estuvo alejado de las canchas.

Piero Quispe firmó con Universitario hasta 2027

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Cabe precisar que Universitario llega a este partido tras caer en la última fecha ante Cienciano por 2-0 en su visita al Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sporting Cristal viene de vencer por el mismo marcador a Juan Pablo II College en el estadio Alberto Gallardo, con goles de Hernán Barcos y Santiago González.

Trayectoria de Piero Quispe