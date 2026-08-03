- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Piero Quispe reaparece en la 'U': Héctor Cúper alista su esperado reestreno ante Cristal
El volante crema tendrá minutos frente a Sporting Cristal y buscará darle creatividad, dinámica y claridad al juego de Universitario en un partido clave.
El 'Niño Maravilla' está de vuelta. Piero Quispe se prepara para vivir su esperado reestreno con Universitario este fin de semana frente a Sporting Cristal, en el estadio Monumental. Héctor Cúper ya tiene previsto darle minutos en un partido clave para los cremas.
PUEDES VER: ¿Franco Velazco renunció como administrador de Universitario de Deportes? Se confirma la verdad
La derrota frente a Cienciano en Cusco dejó al descubierto la necesidad de mejorar la generación de juego. Por ello, el comando técnico apuesta por el regreso de Quispe, convencido de que puede aportar creatividad, desequilibrio y un mejor último pase en el mediocampo.
El volante cumplió un exigente proceso de acondicionamiento físico desde su llegada y ya se encuentra en condiciones de competir. Su evolución convenció al cuerpo técnico, que considera que está listo para volver a vestir la camiseta crema.
La posible presencia de Quispe representa una alternativa importante para potenciar el funcionamiento colectivo. Su capacidad para asociarse con los atacantes y romper líneas puede ser una de las claves del equipo frente a Sporting Cristal.
En Universitario confían en que el regreso del mediocampista marque un punto de quiebre en el Torneo Clausura. La hinchada también espera verlo recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del club y ayudar al equipo a seguir en la pelea por el tetracampeonato.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50