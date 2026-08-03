Piero Quispe reaparece en la 'U': Héctor Cúper alista su esperado reestreno ante Cristal

El 'Niño Maravilla' está de vuelta. Piero Quispe se prepara para vivir su esperado reestreno con Universitario este fin de semana frente a Sporting Cristal, en el estadio Monumental. Héctor Cúper ya tiene previsto darle minutos en un partido clave para los cremas.

La derrota frente a Cienciano en Cusco dejó al descubierto la necesidad de mejorar la generación de juego. Por ello, el comando técnico apuesta por el regreso de Quispe, convencido de que puede aportar creatividad, desequilibrio y un mejor último pase en el mediocampo.

El volante cumplió un exigente proceso de acondicionamiento físico desde su llegada y ya se encuentra en condiciones de competir. Su evolución convenció al cuerpo técnico, que considera que está listo para volver a vestir la camiseta crema.

La posible presencia de Quispe representa una alternativa importante para potenciar el funcionamiento colectivo. Su capacidad para asociarse con los atacantes y romper líneas puede ser una de las claves del equipo frente a Sporting Cristal.

En Universitario confían en que el regreso del mediocampista marque un punto de quiebre en el Torneo Clausura. La hinchada también espera verlo recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del club y ayudar al equipo a seguir en la pelea por el tetracampeonato.