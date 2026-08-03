Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, se pronunció tras la victoria del cuadro cusqueño por 2-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Clausura. El DT del 'Papá de América' destacó el buen momento de sus dirigidos; sin embargo, también aprovechó para cuestionar la sanción de un año sin poder dirigir en el torneo local, impuesta por la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, criticó su dura sanción en la Liga 1

En entrevista para Radio Ovación, el estratega argentino de 53 años hizo un mea culpa y confesó sentirse arrepentido por sus polémicas declaraciones respecto a la Copa de la Liga Caliente 2026, sin embargo, cuestionó duramente la severidad de su sanción, que le impedirá estar en el banquillo del 'Papá' durante el resto de la temporada.

“Estoy totalmente arrepentido por el mal uso de mis palabras. Como cabeza de grupo quiero colaborar para mejorar el fútbol peruano y sé que esa no fue la forma. Lo dije públicamente y ahora esperamos que la apelación sea escuchada. Confío plenamente en el Comité de Disciplina, porque tampoco maté a nadie para recibir una sanción de esta magnitud”, manifestó ante el citado medio.

Respecto al momento del equipo, Melgarejo resaltó el estado anímico del plantel tras clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer al vigente campeón de dicho certamen, Lanús de Argentina. En ese sentido, el entrenador consideró que el buen momento a nivel internacional también influirá de forma positiva en los partidos por el Torneo Clausura.

Cienciano clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Lanús.

¿Por qué sancionaron a Horacio Melgarejo?

La sanción contra Melgarejo responde a las polémicas declaraciones que tuvo tras la derrota y eliminación de Cienciano de los octavos de final de la Copa Caliente frente a ADT de Tarma. El entrenador arremetió contra la organización de dicho torneo: “También me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, señaló el pasado 10 de julio.