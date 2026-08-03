Sport Boys tomó fuerte medida para partido ante Alianza Lima en el Nacional: "Los hinchas..."

La cuarta fecha del Torneo Clausura nos traerá uno de los mejores partidos de la jornada: Sport Boys vs Alianza Lima en el Estadio Nacional. Los rosados han tenido un gran arranque en esta competición y han sumado seis unidades de 9 posibles, mientras que los blanquiazules se encuentran liderando la tabla junto a FBC Melgar con siete puntos.

De cara a este encuentro, el conjunto rosado ya puso a la venta las entradas para el compromiso que tendrá a ambas hinchadas visitantes. En ese sentido, Sport Boys junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) decidieron que los hinchas íntimos puedan usar su camiseta el día sábado.

"Los hinchas de Alianza, ya saben, pueden ir con su camiseta sin ningún problema al estadio. Hasta el momento no hay ninguna restricción de parte de la policía y la taquilla va a ser muy buena para Sport Boys", informó el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de Max.

Luego, el comunicador añadió: "Lo que hace siempre Boys cuando le toca con La 'U' o Alianza en el... en el Nacional, este... alguna vez fue local en el Monumental también, ¿te acuerdas?, es que la hinchada visitante puede, en este caso, ir con su camiseta y sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema".

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El duelo entre Sport Boys vs Alianza Lima se jugará el sábado 8 de agosto a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional y contará con transmisión de L1 Max.

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