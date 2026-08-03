Temblor en Perú HOY, lunes 3 de agosto EN VIVO: IGP reporta magnitud y epicentro del último sismo
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último temblor de HOY, lunes 3 de agosto de 2026 en Perú. Además, conoce la magnitud y epicentro del sismo.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa en tiempo real sobre los movimientos sísmicos que se registran en el país. En esta cobertura EN VIVO de Temblor en Perú HOY, lunes 3 de agosto, conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora exacta del último sismo reportado por el Centro Sismológico Nacional. Además, sigue las actualizaciones minuto a minuto con la información oficial y las principales recomendaciones de prevención ante cualquier evento sísmico.
PUEDES VER: Temblor del domingo 2 de agosto en Perú: IGP informa sobre el epicentro y magnitud del último sismo
Temblor en Perú HOY, lunes 3 de agosto 2026: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP
Bienvenidos
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último movimiento sísmico de HOY, lunes 3 de agosto de 2026, con los datos actualizados de la magnitud, epicentro y ubicación del sismo en Perú.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe estar preparada para ayudarte a sobrevivir y mantenerte seguro durante al menos 72 horas ante situaciones como terremotos, inundaciones, incendios u otros desastres naturales.
Agua y alimentos
- Agua potable (aproximadamente 2 a 3 litros por persona al día).
- Alimentos no perecederos:
- Barras energéticas.
- Frutos secos.
- Conservas o alimentos enlatados.
- Galletas.
- Abrelatas manual, si es necesario.
Botiquín de primeros auxilios
- Gasas y vendas.
- Curitas o apósitos adhesivos.
- Alcohol o antiséptico.
- Analgésicos.
- Medicamentos personales.
- Guantes descartables.
Iluminación y comunicación
- Linterna.
- Pilas de repuesto.
- Radio portátil con baterías o de manivela.
- Cargador portátil para celular.
Ropa y protección
- Cambio de ropa.
- Ropa impermeable o poncho.
- Manta térmica o cobija ligera.
- Calzado resistente.
Documentos importantes
- Copias de documentos de identidad.
- Lista de contactos de emergencia.
- Dinero en efectivo en billetes pequeños.
- Llaves de la vivienda y vehículo.
Herramientas básicas
- Navaja multiusos.
- Silbato para pedir ayuda.
- Cinta adhesiva resistente.
- Encendedor o fósforos protegidos del agua.
- Cuerda.
Artículos de higiene personal
- Papel higiénico.
- Toallas húmedas.
- Jabón.
- Cepillo y pasta dental.
- Mascarillas.
Elementos adicionales
- Alimentos, agua y medicamentos para bebés, adultos mayores o mascotas, según las necesidades de cada familia.
- Lentes de repuesto si son necesarios.
Se recomienda revisar la mochila cada cierto tiempo y reemplazar productos vencidos, baterías y medicamentos. Debe estar ubicada en un lugar accesible para poder tomarla rápidamente ante una emergencia.
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