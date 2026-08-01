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Temblor HOY, sábado 1 de agosto en Perú: reporte EN VIVO del IGP sobre el epicentro y magnitud

Revisa el reporte EN VIVO sobre el último temblor en Perú registrado HOY, sábado 1 de agosto de 2026. Conoce cuál fue el epicentro y magnitud, según el IGP.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO sobre el último temblor en Perú: epicentro y magnitud, según el IGP.
Revisa el reporte EN VIVO sobre el último temblor en Perú: epicentro y magnitud, según el IGP. | Imagen: Chat GPT
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Todos los días, en nuestro país se registran movimientos telúricos que alertan a la ciudadanía. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte EN VIVO sobre los temblores a nivel nacional y en esta nota de Líbero podrá revisar EN VIVO el epicentro y magnitud del último sismo de HOY, sábado 1 de agosto.

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Temblor HOY, 1 de agosto en Perú: reporte EN VIVO del IGP sobre magnitud y epicentro del sismo

08:50
1/8/2026

Temblor HOY en Cusco

- Fecha y hora local: 01/08/2026, 05:29:17

- Magnitud: 3.5

- Profundidad: 15 km

- Latitud: -13.48

- Longitud: -71.84

- Intensidad: III (Cusco)

- Referencia: 15 km al este de Cusco, Cusco - Cusco

08:48
1/8/2026

Bienvenidos

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el temblor registrado HOY, sábado 1 de agosto, con los datos actualizados de la magnitud, epicentro y ubicación del sismo en Perú.

¿Qué debo hacer durante un sismo?

Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez, pero sin correr ni empujar. Si te encuentras en el interior de una vivienda o edificio, ubícate en una zona segura previamente identificada, aléjate de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer. Evita usar ascensores y protege tu cabeza y cuello con los brazos o algún objeto resistente.

Si estás en la calle, mantente alejado de postes, cables eléctricos, árboles, muros y fachadas que puedan desprenderse. Una vez que el movimiento termine, evacúa de forma ordenada si es necesario y sigue las indicaciones de las autoridades de emergencia.

¿Cuáles son los números de emergencia en Perú?

En Perú, estos son algunos de los principales números de emergencia que debes conocer:

  • 105: Policía Nacional del Perú (PNP).
  • 116: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • 106: SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) para emergencias médicas.
  • 115: Defensa Civil.
  • 100: Línea de Emergencia del Programa Aurora para casos de violencia familiar y sexual.
  • 119: Central de consulta para conocer la ubicación de personas tras una emergencia o desastre.

Es recomendable guardar estos números en el celular y tenerlos visibles en casa para poder solicitar ayuda de forma rápida en caso de sismos, accidentes, incendios u otras emergencias.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan cubrir las necesidades de una persona durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre.

Se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles, un botiquín de primeros auxilios, linterna con pilas de repuesto, radio portátil, cargador portátil para el celular, silbato, mascarillas, artículos de higiene personal, ropa de abrigo, una manta, copias de documentos importantes protegidas en bolsas impermeables y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Si en el hogar hay bebés, adultos mayores o mascotas, también es importante añadir los suministros específicos que requieran.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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