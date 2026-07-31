Temblor HOY, viernes 31 de julio de 2026 en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP

El temblor de hoy, 31 de julio, mantiene la atención de los ciudadanos en Lima, Perú y otras regiones del país. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional, informa los detalles de los movimientos telúricos registrados, como la magnitud, la hora y la ubicación del epicentro. Además, las autoridades recuerdan las principales medidas de prevención para reducir riesgos durante un sismo.

Temblor en Perú HOY, viernes 31 de julio: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP 07:41 TEMBLOR HOY, 31 DE JULIO EN JUNÍN DE 3.5 Fecha y Hora Local: 31/07/2026 04:53:28

Magnitud: 3.5

Profundidad: 12km

Latitud: -12.17

Longitud: -75.36

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 14 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín 07:39 TEMBLOR HOY, 31 DE JULIO EN AREQUIPA DE 3.5 Fecha y Hora Local: 31/07/2026 02:35:19

Magnitud: 3.5

Profundidad: 17km

Latitud: -15.85

Longitud: -74.24

Intensidad: II-III

Chala Referencia: 2 km al N de Chala, Caravelí - Arequipa

¿Dónde tembló recién?

El reporte de temblores del IGP permite conocer en tiempo real la información oficial de cada movimiento sísmico registrado en el territorio nacional. Los informes incluyen datos como la magnitud del evento, la profundidad, la referencia geográfica y la ubicación del epicentro del sismo.

Para identificar dónde ocurrió un temblor hoy en Perú, los ciudadanos deben consultar las plataformas oficiales del Instituto Geofísico del Perú IGP, donde se actualizan los registros sísmicos de manera permanente.

Temblor hoy en Perú: ¿todos los sismos pueden generar un tsunami?

Ante un temblor hoy en Lima o en cualquier zona costera del país, una de las principales dudas es si este tipo de movimientos puede generar un tsunami. Según explicó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), no todos los sismos provocan grandes olas. Los movimientos con magnitudes de 7 o superiores son los que tienen mayor probabilidad de producir tsunamis importantes. En cambio, los sismos de magnitud 5 o 6 pueden ocasionar ligeras variaciones en el nivel del mar, generalmente sin representar un riesgo para la población.

IGP explica la diferencia entre sismo, temblor y terremoto

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señala que los términos sismo, temblor y terremoto hacen referencia al mismo fenómeno: un movimiento de la superficie terrestre causado por la liberación de energía en el interior de la Tierra.

Hernando Tavera explicó que la diferencia en el uso de estos términos responde principalmente a una costumbre social de cada país o población. En Perú, suele utilizarse "terremoto" cuando el movimiento ocasiona daños materiales importantes o pérdidas humanas, mientras que "temblor" se emplea cuando solo se percibe la sacudida del suelo sin consecuencias graves.

Ante cualquier temblor hoy 31 de julio, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras dentro del hogar o centro de trabajo, preparar una mochila de emergencia y seguir únicamente información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y otros organismos especializados.