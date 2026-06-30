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Cronograma de pagos julio 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos y aguinaldo para el sector público
El Banco de la Nación publicó el cronograma de pagos de julio para los trabajadores del sector público. Revisa las fechas de depósito de sueldos y aguinaldo.
El Banco de la Nación compartió el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026, en el que se establecen las fechas para el depósito de sueldos y del aguinaldo de Fiestas Patrias destinado a los trabajadores del sector público y pensionistas. ¿Sabes cuándo te toca recibir tu remuneración? Te compartimos la agenda completa.
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Cronograma de julio 2026 para el sector público
- Viernes 17 de julio: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas
- Lunes 20 de julio: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
- Martes 21 de julio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Miércoles 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
Se publicó el cronograma de pagos julio 2026 de sueldos y pensiones en el Estado peruano.
Cronograma de pago de pensiones 19990 de julio 2026
Los pensionistas ONP del sector público ya pueden consultar el cronograma de pago de pensiones correspondiente a julio de 2026, establecido por el Banco de la Nación:
- Apellidos A-C: martes 7 de julio
- Apellidos D-L: miércoles 8 de julio
- Apellidos M-Q: jueves 9 de julio
- Apellidos R-Z: viernes 10 de julio
- Inicio del pago a domicilio: lunes 13 de julio
- Fin de pago a domicilio: sábado 25 de julio.
Cronograma de pagos para pensionistas de ONP de julio 2026.
¿Cuánto es el monto del aguinaldo para el sector público?
Para julio de 2026, se hará entrega del aguinaldo por Fiestas Patrias para los trabajadores y pensionistas del sector público, que será de S/ 300. Este monto se abonará junto con la planilla de julio a los servidores que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.
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