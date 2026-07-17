Municipalidad de San Juan de Lurigancho ofrece DNI gratuito: cuándo y dónde será la campaña

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) anunció una nueva campaña de DNI gratuito, con el objetivo de facilitar el acceso a este importante documento de identidad para menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. La jornada contará con cupos limitados, por lo que las autoridades exhortaron a los vecinos a acudir con anticipación para acceder al beneficio.

¿Cuándo y dónde será la campaña de DNI gratuito?

La campaña se realizará el martes 21 de julio, a partir de las 9:30 a. m., en el frontis del Mercado Modelo José Carlos Mariátegui, ubicado en San Juan de Lurigancho. Durante la actividad se atenderán diversos trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), siempre que los ciudadanos cumplan con los requisitos establecidos.

Revisa la ubicación exacta de la campaña: https://maps.app.goo.gl/jRatPBV4Rsamfhb89

Campaña en San Juan Lurigancho para que vecinos obtengan DNI gratuito.

Según la información difundida por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, los beneficiarios de esta campaña serán niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Debido a que la atención será limitada, se recomienda asistir desde las primeras horas para asegurar un lugar.

En cuanto a los requisitos, quienes deseen realizar la renovación del DNI deberán presentar su documento de identidad anterior. En el caso de los menores de edad, estos deberán acudir acompañados por sus padres. Si asisten con otro familiar, será obligatorio presentar la partida de nacimiento de los padres.

Asimismo, las personas que necesiten efectuar un cambio de dirección deberán llevar un recibo de agua o de luz, documento que permitirá acreditar el domicilio registrado durante el trámite correspondiente.

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho señaló que esta iniciativa busca acercar los servicios de identificación a la población más vulnerable y promover que más ciudadanos cuenten con su DNI actualizado. Los vecinos interesados deberán presentarse en la fecha y lugar indicados con la documentación requerida para ser atendidos.