- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación de partidos de hoy, miércoles 5 de agosto, con importantes encuentros correspondientes a diferentes campeonatos internacionales.
Este miércoles 5 de agosto se realizarán interesantes encuentros por amistosos internacionales, clasificación a la Champions League, Europa League, Liga de Argentina, Liga de Ecuador, Liga de Colombia, Copa de Brasil y la Leagues Cup de Estados Unidos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: hora, canal y pronóstico
Partidos de hoy por Amistosos Internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|K-League Stars vs Manchester City
|6.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Milan vs Inter
|6.00 a. m.
|DSports y DGO
|Chelsea vs Juventus
|6.30 a. m.
|Claro Sports
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Aarhus vs Sabah Baku
|11.30 a. m.
|Onefootball
|Fenerbache vs Sturm Graz
|1.00 p. m.
|Claro TV+
Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Ferencvaros vs Gornik Zabrze
|1.15 p. m.
|Polsat Sports
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Tigre vs Belgrano
|7.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|GV San José vs SA Bulo Bulo
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Nacional Potosí vs The Strongest
|5.00 p. m.
|Entel Gol
|Bolívar vs Oriente Petrolero
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Cruzeiro vs Chapecoense
|5.00 p. m.
|SporTV
|Gremio vs Mirassol
|5.30 p. m.
|Amazon Prime
|Fluminense vs Vasco
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
|Fortaleza vs Palmeiras
|7.30 p. m.
|Globo
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Inter Bogotá vs Jaguares de Córdoba
|6.15 p. m.
|RCN
|Once Caldas vs América de Cali
|8.30 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. Santa Fe vs U. Magdalena
|7.00 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Copa de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs Vinotinto
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
|LDU Portoviejo vs Barcelona SC
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Leagues Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Monterrey vs Orlando City
|6.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Inter Miami vs Atlético San Luis
|6.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Nashville SC vs León
|7.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Dallas vs Querétaro
|7.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Toluca vs Seattle Sounders FC
|9.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Los Angeles FC vs Guadalajara
|9.30 p. m.
|MLS Season Pass
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50