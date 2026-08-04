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Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación de partidos de hoy, miércoles 5 de agosto, con importantes encuentros correspondientes a diferentes campeonatos internacionales.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la programación de los partidos de este miércoles 5 de agosto.
Acá podrás revisar la programación de los partidos de este miércoles 5 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 5 de agosto se realizarán interesantes encuentros por amistosos internacionales, clasificación a la Champions League, Europa League, Liga de Argentina, Liga de Ecuador, Liga de Colombia, Copa de Brasil y la Leagues Cup de Estados Unidos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Boca Juniors recibe a Estudiantes por la fecha 2 del grupo A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

PUEDES VER: Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: hora, canal y pronóstico

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales

PartidoHorarioCanal
K-League Stars vs Manchester City6.00 a. m.ESPN y Disney+
Milan vs Inter6.00 a. m.DSports y DGO
Chelsea vs Juventus6.30 a. m.Claro Sports

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
Aarhus vs Sabah Baku11.30 a. m.Onefootball
Fenerbache vs Sturm Graz1.00 p. m.Claro TV+

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Ferencvaros vs Gornik Zabrze1.15 p. m.Polsat Sports

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata5.00 p. m.ESPN y Disney+
Tigre vs Belgrano7.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
GV San José vs SA Bulo Bulo2.00 p. m.Entel Gol
Nacional Potosí vs The Strongest5.00 p. m.Entel Gol
Bolívar vs Oriente Petrolero7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Cruzeiro vs Chapecoense5.00 p. m.SporTV
Gremio vs Mirassol5.30 p. m.Amazon Prime
Fluminense vs Vasco7.30 p. m.DSports y DGO
Fortaleza vs Palmeiras7.30 p. m.Globo

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Inter Bogotá vs Jaguares de Córdoba6.15 p. m.RCN
Once Caldas vs América de Cali8.30 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Ind. Santa Fe vs U. Magdalena7.00 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs Vinotinto3.00 p. m.DSports y DGO
LDU Portoviejo vs Barcelona SC7.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Leagues Cup

PartidoHorarioCanal
Monterrey vs Orlando City6.30 p. m.MLS Season Pass
Inter Miami vs Atlético San Luis6.30 p. m.MLS Season Pass
Nashville SC vs León7.30 p. m.MLS Season Pass
Dallas vs Querétaro7.30 p. m.MLS Season Pass
Toluca vs Seattle Sounders FC9.00 p. m.MLS Season Pass
Los Angeles FC vs Guadalajara9.30 p. m.MLS Season Pass
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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