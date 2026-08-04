Jesús Castillo contundente sobre Héctor Cúper tras su salida de Universitario: "Hay muchas dudas"

Jesús Castillo será nuevo futbolista de Espérance de Túnez. Luego de un año vistiendo la camiseta merengue y tras conseguir el título del tricampeonato en 2025, el mediocampista peruano continuará su carrera en el extranjero por un poco más de medio millón de dólares.

A su llegada al aeropuerto internacional para emprender su vuelo, el futbolista de 25 años se mostró muy ilusionado con poder volver a jugar en el exterior y señaló que fue una decisión bastante difícil de tomar porque se encariñó con el club. Pero no solo eso. Además, señaló que hay dudas sobre los cambios que ha hecho Héctor Cúper en el equipo, pero que cree que los futbolistas podrán lograr el ansiado tetracampeonato.

“Muy contento, ilusionado porque se ha dado todo muy rápido. Desde mi vuelta, creo que eso es lo que busca un jugador, sobre todo los peruanos queremos ir al extranjero y poder demostrar lo que somos”, empezó declarando el mediocampista a los medios de comunicación que llegaron al aeropuerto.

Consultado sobre sus sensaciones de dejar Universitario, Jesús Castillo añadió: “Creo que sí, es un gran club. Dejar a la gente, jugar en el Monumental, me gustó realmente bastante y como la gente los apoyaba también. Claro que es duro, no fue una decisión rápida de tomar porque dejas buenos amigos aquí”.

Al ser consultado sobre Héctor Cúper, el mediocampista resaltó que todavía hay cosas que mejorar: “Es muy poco tiempo desde que llegó el profe, entonces hay cosas que mejorar, aún hay que afinar los detalles para que puedan salir las cosas bien y llegar al tetracampeonato”.

Luego, se refirió a si es el indicado para reemplazar a Jorge Fossati en Universitario: “No soy mucho de llegar si es uno adecuado o no, yo creo que cada uno tiene su estilo, tiene sus formas y pueden salir las cosas como no. Tenían muchos años jugando de esa manera, entonces como tú lo dices, creo que también te has dado cuenta que se sentían cómodos sí y obvio, cada cambio es normal que pasen algunas cosas, que no todo salga bien, pero con el tiempo puedes ir mejorando y llegar al tetracampeonato. Sí son capaces de hacerlo y creo que con el tiempo van a demostrar”.

Finalmente, resaltó que los jugadores que se quedan pueden conseguir el título nacional: “Ahora hay muchas dudas por lo que están pasando, pero el equipo siempre ha demostrado la garra que tiene y la ambición”.