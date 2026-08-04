Universitario sumó cuatro puntos en la tabla del torneo e ilusiona a hinchas con el título

Universitario de Deportes está obligado por historia a pelear todos los títulos posibles en cada una de sus competencias, incluyendo desde la Liga 1, Liga Femenina y las divisiones menores. Precisamente, la algarabía se apoderó de Ate tras conocerse que el equipo sumó cuatro puntos y se encamina a conquistar el título.

Universitario sumó cuatro puntos en la tabla e ilusiona a hinchas con el título

La categoría Sub-16 de Universitario tenía la obligación de obtener un gran resultado en la segunda fecha del Adidas Cup U16, torneo donde quedaron alineados en el Grupo A y su último rival fue el poderoso Colo Colo. No obstante, los cremas sacaron adelante el marcador y rescataron un valioso empate.

Los cremas venían motivados tras haber logrado una victoria en su primer partido del campeonato y rápidamente mostraron un gran rendimiento dentro del campo, mostraron una buena asociación y mantuvieron a raya a la escuadra chilena. A los 20 minutos, el balón llegaría para que Jhon Jairo Guzmán abriera el marcador.

Universitario empató 1-1 ante Flamengo en la Adidas Cup U16

El delantero es una de las estrellas del equipo y recordado por los hinchas ya que integró los entrenamientos del plantel principal a inicios de temporada. No obstante, el 'Cacique' reaccionó rápidamente y tan solo cinco minutos después, encontraría el empate gracias al volante Xavier Romero.

Ambos elencos intentaron romper la igualdad en el segundo tiempo, pero sus esfuerzos no terminaron dando frutos ya que el partido culminó en empate. Ahora, la 'U' se ilusiona con lograr la Copa de Oro tras sumar cuatro puntos en la tabla y quedar a solo uno de sellar su pase a la siguiente ronda, aunque para ello deberá puntuar ante Flamengo.

Tabla de posiciones del Grupo A del Adidas Cup U16

Para la Adidas Cup U16, los dos primeros equipos del Grupo A y B se enfrentan en semifinales en busca de la Copa de Oro. Mientras que los equipos restantes compiten por la Copa de Plata.