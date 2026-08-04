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Jean Ferrari fue contundente sobre la ampliación a 64 selecciones para el Mundial 2030: "Beneficioso"

En medio de la evaluación sobre la ampliación a 64 países para el Mundial 2030, el director general de la FPF dio una rotunda respuesta.

Antonio Vidal
Jean Ferrari fue contundente sobre la ampliación a 64 selecciones para el Mundial 2030. Foto: composición Líbero
Jean Ferrari fue contundente sobre la ampliación a 64 selecciones para el Mundial 2030. Foto: composición Líbero
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Hace unas semanas nomás terminó el Mundial 2026 y es, hasta el momento, la Copa del Mundo con más países clasificados. Por ello, mucho se ha hablado sobre la próxima cita mundialista, el Mundial 2030, ya que existe la propuesta de ampliar el torneo a 64 selecciones, pese a que recientemente se incrementó de 32 a 48 equipos. En ese sentido, uno de los que se pronunció al respecto fue Jean Ferrari, actual director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, quien manifestó que sería positivo que esta medida se aplique.

Para Ferrari, lo demostrado en la reciente Copa del Mundo fue una muestra de que reunir a más países puede generar grandes sorpresas, por lo que no dudó en respaldar esta propuesta en una reciente entrevista con el programa 'Fútbol como cancha'.

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Jean Ferrari

Jean Ferrari habló sobre la amplicación de países para el Mundial 2030

"A ojos cerrados como Federación votaríamos por un mundial de 64 equipos. Los que critican esa posibilidad lo mismo dijeron del campeonato con 48 selecciones, y mira lo bien que resultó. En líneas generales me parece beneficioso", fueron las declaraciones de Ferrari.

¿Qué se sabe de la ampliación de países para el Mundial 2030?

La FIFA inició un proceso oficial para analizar la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones, una iniciativa promovida por la CONMEBOL con motivo del centenario de la Copa del Mundo. La decisión definitiva sobre esta propuesta será tomada a lo largo de 2026.

Próximos partidos de la selección peruana

  • Sábado 26 de septiembre: Estados Unidos vs. Perú – 3:37 p. m. (hora peruana) – Inter&Co Stadium, Orlando (EE. UU.)
  • Martes 29 de septiembre: Perú vs. México – New Jersey (EE. UU.)
  • Sábado 3 de octubre: Canadá vs. Perú – Montreal (Canadá)
  • Martes 6 de octubre: Colombia vs. Perú – Miami, Florida (EE. UU.)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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