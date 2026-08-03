Alianza Lima rompe el mercado y firmó a ex Sporting Cristal para el Clausura 2026: "Con ilusión"

Alianza Lima desea salir tricampeón en el fútbol femenino en la presente temporada y es por eso que llegó a un acuerdo con una exfutbolista de Sporting Cristal para que dispute el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 con la camiseta blanquiazul: estamos hablando de Naicha Urbina.

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Alianza Lima fichó a exfigura de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

A través de sus redes sociales, Alianza Femenino oficializó el fichaje de Urbina, quien llega al club íntimo procedente de Cristal y disputará el Clausura con el objetivo puesto de coronarse campeona nacional.

Naicha Urbina es nueva futbolista de Alianza Lima para la Liga Femenina 2026

“¡Bienvenida, Naicha! Con ilusión y nuevos desafíos por delante, Naicha Urbina se incorpora a las bicampeonas. ¡Vamos por el objetivo juntos!”, se puede leer en el X, antes Twitter, del conjunto blanquiazul.

Cabe mencionar que Naicha Urbina fue anunciada como la flamante salida de Sporting Cristal para el Clausura 2026 de la Liga Femenina, sin embargo, Alianza Lima decidió ficharla para que sea parte de la zaga del equipo.

¿Cómo le fue a Naicha Urbina en Sporting Cristal?

Urbina se incorporó a las categorías menores de Cristal en la parte final de 2024 y, poco después, consiguió destacar dentro del plantel hasta ser tomada en cuenta por el primer equipo en la Liga Femenina 2025. Aunque no logró el campeonato, la zaguera peruana permaneció en el cuadro bajopontino; sin embargo, a mediados de 2026 dejó la institución en busca de nuevos retos y así llegó a Alianza.