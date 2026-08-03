Universitario ganó 3-1 a Sporting Cristal y desató la algarabía de los hinchas cremas

Universitario de Deportes se enfrentará a Sporting Cristal por la jornada cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo, la plantilla principal no será la única que sostendrá un enfrentamiento entre ambas escuadras, ya que la sub-16 se enfrentó y logró una victoria 3-1 de los cremas sobre los celestes.

PUEDES VER: Universitario recibió buena noticia para el partido contra Sporting Cristal por el Clausura 2026

Universitario venció 3-1 a Sporting Cristal y generó la alegría de la hinchada crema

La Sub-16 de Universitario venció por 3-1 a Cristal por la Adidas Cup Lima U16 por la primera fecha del Grupo A, disputado en las instalaciones de Campo Mar. El cuadro crema tuvo que remontar el marcador para quedarse con sus primeros tres puntos en el torneo.

El conjunto rimense tomó la ventaja a los 31 minutos gracias a Aaron Relaiza, pero la respuesta del club crema fue inmediata. Apenas un minuto después, John Jairo Guzmán igualó el compromiso y devolvió la tranquilidad antes del descanso.

La Sub-16 de Universitario de Deportes ganó 3-1 a Sporting Cristal en la Adidas Cup Lima U16

En la segunda mitad, Universitario de Deportes mostró mayor contundencia y terminó inclinando el encuentro a su favor con los goles de Jean Franco Trujillo, a los 49 minutos, y Esteban Silva, a los 64', sellando una sólida remontada frente a Sporting Cristal.

Universitario de Deportes en la Adidas Cup Lima U16

Con este resultado, Universitario inicia con confianza su participación en la Adidas Cup Lima U16, torneo en el que integra el Grupo A junto a Sporting Cristal, Colo Colo de Chile y Flamengo de Brasil, dos de los rivales más exigentes del certamen.

El martes 4 de agosto, el equipo crema se medirá con su similar chileno mientras que Sporting Cristal intentará reponerse en su duelo ante el cuadro brasileño. Ambos compromisos serán claves en la pelea por acceder a las semifinales. En la última fecha, la 'U' se enfrentará a Flamengo el miércoles 5 de agosto a las 12 del mediodía.