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Álex Valera y Gianluca Lapadula se perfilan como dupla de ataque ante Sporting Cristal

Héctor Cúper analiza juntar desde el arranque a Álex Valera y Gianluca Lapadula para potenciar el ataque de Universitario ante Sporting Cristal en el Monumental.

Redacción Líbero
Lapadula y Valera podrían compartir el ataque crema desde el pitazo inicial.
Lapadula y Valera podrían compartir el ataque crema desde el pitazo inicial. | LÍBERO | Universitario
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Héctor Cúper prepara cambios importantes para el duelo de este viernes frente a Sporting Cristal. El entrenador de Universitario evalúa apostar por una ofensiva de peso con Gianluca Lapadula y Álex Valera como titulares desde el inicio en el Estadio Monumental.

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La derrota ante Cienciano en Cusco dejó claro que el equipo necesita mayor contundencia en los últimos metros. Por ello, el comando técnico considera que la presencia de ambos delanteros puede ofrecer más variantes para romper la defensa celeste.

Lapadula continúa sumando ritmo de competencia y cada entrenamiento confirma su crecimiento físico y futbolístico. El atacante ítalo-peruano se perfila para asumir un papel más protagónico en uno de los partidos más importantes del Clausura.

Por su parte, Valera sigue siendo una de las principales cartas de gol de Universitario. Aunque no anotó en Cusco, mantiene un destacado registro goleador y su entendimiento con Lapadula ilusiona al cuerpo técnico y a la hinchada.

En Ate confían en que esta nueva sociedad ofensiva le permita al equipo recuperar el triunfo y mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Cúper busca un equipo más agresivo, con mayor presencia en el área y eficacia frente al arco rival.

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