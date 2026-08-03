Alianza Lima se encuentra viviendo un gran momento en este 2026, pues salió ganador del Apertura y marcha en el primer lugar del Clausura tras las primeras tres fechas jugadas. Una de las claves para que los blanquiazules estén así es la conexión entre el entrenador Pablo Guede y sus futbolistas, especialmente con Paolo Guerrero.

En ese sentido, el estratega reveló que el Depredador es uno de los pocos futbolistas que verdaderamente entiende el juego y que si es que toma la decisión de retirarse y convertirse en entrenador en un futuro, entonces él buscaría ser su asistente.

Durante el programa de 'Al Límite', le consultaron al DT de Alianza Lima si es que ve a Paolo Guerrero como entrenador pues él aseguró que los futbolistas con mayor experiencia son los que mejor entienden al fútbol, a lo que señaló lo siguiente:

"Paolo... lo que pasa es que Paolo puede hacer lo que quiera, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque tiene... tiene tanta experiencia, eh... lo ve tan claro y entiende tanto el juego, que si quiere ser entrenador, puede ser entrenador tranquilamente. Yo sería su asistente", declaró Pablo Guede.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Tras vencer a Alianza Atlético por 3-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima afrontará un difícil partido ante Sport Boys en el Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El choque entre rosados y blanquiazules está pactado para el sábado 8 de agosto desde las 8.30 p. m.

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