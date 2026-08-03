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DT de Alianza Lima dio sorpresivo comentario sobre el retiro de Paolo Guerrero: "Sería su asistente"

Pablo Guede se deshizo en elogios hacia el delantero de Alianza Lima y dio una sorpresiva declaración del Depredador.

Gary Huaman
Pablo Guede elogió a Paolo Guerrero, delantero y capitán de Alianza Lima.
Pablo Guede elogió a Paolo Guerrero, delantero y capitán de Alianza Lima. | Foto: captura/L1
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Alianza Lima se encuentra viviendo un gran momento en este 2026, pues salió ganador del Apertura y marcha en el primer lugar del Clausura tras las primeras tres fechas jugadas. Una de las claves para que los blanquiazules estén así es la conexión entre el entrenador Pablo Guede y sus futbolistas, especialmente con Paolo Guerrero.

Sport Boys jugará contra Alianza Lima en el Nacional por el Clausura.

PUEDES VER: Sport Boys tomó fuerte medida para partido ante Alianza Lima en el Nacional: "Los hinchas..."

En ese sentido, el estratega reveló que el Depredador es uno de los pocos futbolistas que verdaderamente entiende el juego y que si es que toma la decisión de retirarse y convertirse en entrenador en un futuro, entonces él buscaría ser su asistente.

Durante el programa de 'Al Límite', le consultaron al DT de Alianza Lima si es que ve a Paolo Guerrero como entrenador pues él aseguró que los futbolistas con mayor experiencia son los que mejor entienden al fútbol, a lo que señaló lo siguiente:

"Paolo... lo que pasa es que Paolo puede hacer lo que quiera, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque tiene... tiene tanta experiencia, eh... lo ve tan claro y entiende tanto el juego, que si quiere ser entrenador, puede ser entrenador tranquilamente. Yo sería su asistente", declaró Pablo Guede.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Tras vencer a Alianza Atlético por 3-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima afrontará un difícil partido ante Sport Boys en el Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El choque entre rosados y blanquiazules está pactado para el sábado 8 de agosto desde las 8.30 p. m.

Entradas Sport Boys vs Alianza Lima

  • Sur (visita): S/45,00
  • Norte (Boys): S/35,00
  • Oriente alta: S/80,00
  • Oriente baja: S/80,00
  • Oriente intermedia: S/100,00
  • Occidente alta: S/110,00
  • Occidente baja: S/110,00
  • Occidente intermedia: S/140,00
  • Hospitality Marathon: S/200,00
  • Experiencia Apuesta Total: S/170,00
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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