- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cienciano
- Sporting Cristal vs Juan Pablo II
- Alianza Lima
- Universitario
- Programación fecha 3
- Fichajes vóley
Mr. Peet ‘pidió’ a exjugador de la liga argentina para el Torneo Clausura: “Muy buen jugador”
El periodista destacó la necesidad de que Alianza Lima cuente con este jugador para el Torneo Clausura debido al buen nivel que tiene.
Alianza Lima se encuentra luchando el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras su triunfo ante Alianza Atlético de Sullana, el rendimiento de algunos jugadores se hizo notar, pues desde la llegada de Pablo Guede al banquillo íntimo, el esquema que solíamos conocer de los blanquiazules cambió por completo.
PUEDES VER: Mr. Peet dio fuerte opinión sobre el error de Alejandro Duarte con Alianza Lima: “Responsabilidad…”
Es en este sentido que, en una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet habló sobre Alan Cantero, que en este Clausura ha venido teniendo una discreta participación, por lo que el narrador no dudó en ‘pedir’ que Cantero vuelva a su mejor nivel porque es un jugador fundamental en papel.
Mr. Peet pidió que Cantero vuelva a su mejor nivel
“Otra cosa, necesitamos de Cantero. Ojo, que se entienda bien lo que digo, y Alan es lo suficientemente inteligente para entender. Necesitamos del Cantero de la pretemporada y de los primeros partidos de la temporada. Necesitamos de ese Cantero y él lo sabe”, fueron las primeras palabras del periodista.
También, consideró que su actuación en el terreno de juego fue importante, sobre todo para el gol de Jairo Vélez, que puso el 3-1 en el marcador. “Está bueno que hoy Cantero, que perdió una pelota que nos asustó y que pudo haber habilitado a Castillo, además de que le atajaron un disparo, apareciera para meter un pase en callejón brillante, notable, para el gol de Jairo Vélez”.
Mr. Peet también consideró que Cantero debe volver a su mejor nivel, pues con su juego ayuda bastante a los íntimos, considerando lo buen jugador que es.
“Necesitamos de ese Cantero revulsivo, ese Cantero que entraba y nos solucionaba los problemas. Necesitamos de este Cantero y él lo sabe. Cantero es muy buen jugador, tiene esa impronta en el uno contra uno que pocos tienen en el fútbol peruano. Entonces, necesitamos a ese Cantero con confianza, revulsivo y desequilibrante. Y está bueno que hoy haya tenido participación”.
“Por eso es que Guede lo llama y lo felicita aparte, porque sabe que Cantero, desde el banco, es una pieza fundamental en Alianza”, finalizó.
Trayectoria de Alan Cantero
- Peñarol (SJ)
- Godoy Cruz
- Estudiantes
- Barracas Central
- Alianza Lima
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50