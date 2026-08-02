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Mr. Peet ‘pidió’ a exjugador de la liga argentina para el Torneo Clausura: “Muy buen jugador”

El periodista destacó la necesidad de que Alianza Lima cuente con este jugador para el Torneo Clausura debido al buen nivel que tiene.

Antonio Vidal
Mr. Peet ‘pidió’ a exjugador de la liga argentina para el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/Madrugol
Mr. Peet ‘pidió’ a exjugador de la liga argentina para el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/Madrugol
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Alianza Lima se encuentra luchando el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras su triunfo ante Alianza Atlético de Sullana, el rendimiento de algunos jugadores se hizo notar, pues desde la llegada de Pablo Guede al banquillo íntimo, el esquema que solíamos conocer de los blanquiazules cambió por completo.

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Es en este sentido que, en una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet habló sobre Alan Cantero, que en este Clausura ha venido teniendo una discreta participación, por lo que el narrador no dudó en ‘pedir’ que Cantero vuelva a su mejor nivel porque es un jugador fundamental en papel.

Mr. Peet pidió que Cantero vuelva a su mejor nivel

Mr. Peet pidió que Cantero vuelva a su mejor nivel

Otra cosa, necesitamos de Cantero. Ojo, que se entienda bien lo que digo, y Alan es lo suficientemente inteligente para entender. Necesitamos del Cantero de la pretemporada y de los primeros partidos de la temporada. Necesitamos de ese Cantero y él lo sabe”, fueron las primeras palabras del periodista.

También, consideró que su actuación en el terreno de juego fue importante, sobre todo para el gol de Jairo Vélez, que puso el 3-1 en el marcador. “Está bueno que hoy Cantero, que perdió una pelota que nos asustó y que pudo haber habilitado a Castillo, además de que le atajaron un disparo, apareciera para meter un pase en callejón brillante, notable, para el gol de Jairo Vélez”.

Mr. Peet también consideró que Cantero debe volver a su mejor nivel, pues con su juego ayuda bastante a los íntimos, considerando lo buen jugador que es.

Necesitamos de ese Cantero revulsivo, ese Cantero que entraba y nos solucionaba los problemas. Necesitamos de este Cantero y él lo sabe. Cantero es muy buen jugador, tiene esa impronta en el uno contra uno que pocos tienen en el fútbol peruano. Entonces, necesitamos a ese Cantero con confianza, revulsivo y desequilibrante. Y está bueno que hoy haya tenido participación”.

Por eso es que Guede lo llama y lo felicita aparte, porque sabe que Cantero, desde el banco, es una pieza fundamental en Alianza”, finalizó.

Trayectoria de Alan Cantero

  • Peñarol (SJ)
  • Godoy Cruz
  • Estudiantes
  • Barracas Central
  • Alianza Lima
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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