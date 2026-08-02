Mr. Peet dio fuerte opinión sobre el error de Alejandro Duarte con Alianza Lima: “Responsabilidad…”

En una reciente edición de Madrugol, Mr. Peet analizó lo que fue la victoria por 3-1 de Alianza Lima sobre Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. Durante el desarrollo del compromiso, se vivió un insólito momento cuando el portero Alejandro Duarte interceptó un fuerte disparo. Sin embargo, dejó un mal rebote que el delantero del equipo rival aprovechó.

A partir de esa jugada, el periodista deportivo fue más allá del gol y sostuvo que el cuadro blanquiazul, en comparación con lo ocurrido en el Torneo Apertura, no venía concediendo tantas aproximaciones al arco.

Mr. Peet analizó el rendimiento de Alejandro Duarte tras el gol

“En momentos en los que estás en ganador, es importante resaltar y puntualizar lo que tienes que mejorar. Vuelvo y repito, hoy Sullana tiene la de Lupu después de un lateral que le tira a quemarropa a Duarte y ataja bien. Luego tiene la del mismo Lupu, después de un cabezazo de Larios que le queda debajo del arco, y Lupu la tira fuera”, fueron las primeras palabras del narrador.

Además, señaló que a pesar del error, Duarte supo sobreponerse y tener intervenciones donde enmendó el gol que concedió. “También tiene la de Larios, en la que Duarte sale y, la verdad, así como tiene responsabilidad en el gol, en esa jugada se jugó la vida, viejo. Se jugó la vida porque, si Duarte iba a buscar la pelota con los pies o con el pecho, Larios le ganaba. Duarte toma una decisión suicida, jugándose la cabeza, la cara y todo, como tiene que ser”.

“Porque, claro, en ese momento, las cosas que deben haber pasado por la cabeza de Duarte luego de haber tenido responsabilidad en el gol... y el tipo se jugó la vida”.

Mr. Peet manifestó su descontento, debido a que fueron cuatro ocasiones, contando el gol, en las que le llegaron a Alianza Lima. “Estamos hablando de estas tres situaciones, más el gol que recibe Alianza. Estamos hablando de cuatro situaciones que tuvo Alianza Atlético de Sullana, cosa que en el Apertura a Alianza no le generaban, no le llegaban”.

“Hoy, Duarte debe haber tenido el partido en el que más ha intervenido, porque en el segundo tiempo también participa. Entonces, esas cosas, esos detalles que terminan influyendo en un resultado, Alianza tiene que mejorarlos, tiene que recuperarlos”, finalizó.



