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Alejandro Duarte y su contundente postura sobre la llegada de un nuevo arquero a Alianza Lima: "Para mí..."

El portero de Alianza Lima reveló su sentir sobre la posibilidad de que llegue un nuevo guardameta al cuadro blanquiazul.

Gary Huaman
Alejandro Duarte se pronunció sobre su competencia en Alianza Lima.
Alejandro Duarte se pronunció sobre su competencia en Alianza Lima. | Foto: composición Líbero
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Luego de la salida de Guillermo Viscarra, Alianza Lima se quedó únicamente con los arqueros Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz para disputar el Torneo Clausura. Tras esto, empezaron a surgir nombres como posibles candidatos a reforzar el arco blanquiazul, como los de Carlos Cáceda y Pedro Gallese.

Paolo Guerrero habló sobre su ausencia de gol en Alianza Lima.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y el motivo por el que no está anotando goles en Alianza Lima: "Se lo dije al profe"

En ese sentido, luego de la victoria por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana, el portero íntimo fue consultado sobre cuál es su sentir acerca de la posible llegada de nuevos guardametas, a lo que señaló que en un club grande siempre va a haber competencia y que eso no le afecta en su rendimiento.

De verdad que no, sé que estoy en Alianza y acá van a querer traer a los mejores. Siempre va a haber competencia, la exigencia va a estar ahí, empezó declarando el arquero en diálogo con L1 MAX.

Luego, añadió que él no está enterado de todos los rumores que aparecen sobre nuevos fichajes: Los jugadores no sabemos mucho, lo único que sé es que la gente que toma decisiones, toma las decisiones que creen que es lo mejor para Alianza.

Finalmente, señaló que la llegada de nombres como Gallese o Cáceda no le meten presión: Para mí no, la presión de estar en Alianza es la misma del Apertura, es la que siempre va a estar. De lo que se habla externamente siempre ha estado y no me afecta a mí ni a mis compañeros.

Alejandro Duarte

Duarte ha recibido 4 goles en 3 partidos jugados en el Clausura.

¿Qué decisión tomará Alianza Lima sobre el arco íntimo?

Debido a que se complicó la posible llegada de Pedro Gallese, se empezó a barajar el nombre de Carlos Cáceda como refuerzo.

A raíz de esto, la periodista Ana Lucía Rodríguez señaló en la previa del Alianza Lima vs Alianza Atlético que en caso no llegue Carlos Cáceda, los blanquiazules pueden mantenerse únicamente con Duarte y De la Cruz hasta el final del Clausura.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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