Luego de la salida de Guillermo Viscarra, Alianza Lima se quedó únicamente con los arqueros Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz para disputar el Torneo Clausura. Tras esto, empezaron a surgir nombres como posibles candidatos a reforzar el arco blanquiazul, como los de Carlos Cáceda y Pedro Gallese.

En ese sentido, luego de la victoria por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana, el portero íntimo fue consultado sobre cuál es su sentir acerca de la posible llegada de nuevos guardametas, a lo que señaló que en un club grande siempre va a haber competencia y que eso no le afecta en su rendimiento.

De verdad que no, sé que estoy en Alianza y acá van a querer traer a los mejores. Siempre va a haber competencia, la exigencia va a estar ahí, empezó declarando el arquero en diálogo con L1 MAX.

Luego, añadió que él no está enterado de todos los rumores que aparecen sobre nuevos fichajes: Los jugadores no sabemos mucho, lo único que sé es que la gente que toma decisiones, toma las decisiones que creen que es lo mejor para Alianza.

Finalmente, señaló que la llegada de nombres como Gallese o Cáceda no le meten presión: Para mí no, la presión de estar en Alianza es la misma del Apertura, es la que siempre va a estar. De lo que se habla externamente siempre ha estado y no me afecta a mí ni a mis compañeros.

Duarte ha recibido 4 goles en 3 partidos jugados en el Clausura.

¿Qué decisión tomará Alianza Lima sobre el arco íntimo?

Debido a que se complicó la posible llegada de Pedro Gallese, se empezó a barajar el nombre de Carlos Cáceda como refuerzo.

A raíz de esto, la periodista Ana Lucía Rodríguez señaló en la previa del Alianza Lima vs Alianza Atlético que en caso no llegue Carlos Cáceda, los blanquiazules pueden mantenerse únicamente con Duarte y De la Cruz hasta el final del Clausura.