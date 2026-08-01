Alineaciones Universitario vs Cienciano: el 11 de Cúper para ser líder del Torneo Clausura

Universitario y Cienciano protagonizarán el duelo más atractivo de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los merengues llegan a este duelo tras conseguir dos importantes victorias y tienen la oportunidad de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que los cusqueños esperan sumar sus primeros tres puntos en esta competición.

De cara a este encuentro, el entrenador Héctor Cúper no contará con Piero Quispe, Bryan Reyna y Edison Flores. El primero quedó fuera porque recién acaba de sumar sus primeros entrenamientos con el plantel merengue, mientras que los otros dos no fueron tomados en cuenta por decisión técnica.

Por su parte, Cienciano perdió a Neri Bandiera, quien sufrió una dura lesión y no podrá jugar ante los cremas. No obstante, viene con la moral por encima pues eliminaron al vigente campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, y avanzaron a los octavos de final tras una contundente goleada por 4-0. Revisa aquí las alineaciones de ambos equipos.

Posible alineación de Universitario

Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Lissandro Alzugaray, Jairo Concha, Héctor Fertoli; Alex Valera y José Rivera.

Universitario sumó 2 victorias seguidas en el Torneo Clausura.

Posible alineación de Cienciano

Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés.

Cienciano viene de golear por 4-0 a Lanús en la Sudamericana.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

El duelo entre Universitario vs Cienciano por la fecha tres del Torneo Clausura se jugará el domingo 2 de agosto a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

La transmisión del Universitario vs Cienciano estará a cargo del canal L1 Max que puedes encontrar en las señales de DIRECTV, Best Cable, Movistar y Claro TV, entre otras. Además, también podrás seguirlo vía L1 Play.