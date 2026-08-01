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MALAS NOTICIAS para Walmart en EE. UU.: pagará a Luisiana más de un MILLÓN de dólares tras acusaciones de prácticas ENGAÑOSAS

Walmart desembolsará 1 millón de dólares a Luisiana debido a un presunto fraude relacionado con las propinas de los conductores de Spark, en EE. UU. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
Walmart pagará a Luisiana más de un millón de dólares tras acusaciones de prácticas engañosas.
Walmart pagará a Luisiana más de un millón de dólares tras acusaciones de prácticas engañosas. | Composición Libero / Melanni Miranda.
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Recientemente, Walmart se comprometió a abonar más de un millón de dólares (US$1.051.682,22) a Luisiana, tal como confirmó la fiscal general del estado de EE. UU., Liz Murrill. Este acuerdo pone fin a las acusaciones vinculadas con prácticas engañosas en su programa de entregas Spark Driver.

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Según los informes, la demanda sostenía que la compañía modificaba las ofertas de pago base, así como las propinas e incentivos, una vez que los conductores habían aceptado los trabajos. A continuación, más detalles de la situación.

Walmart pagará a Luisiana más de un millón de dólares tras acusaciones de prácticas engañosas

4WWL y otros portales internacionales señalaron que la empresa estadounidense ha llegado a un acuerdo para abonar más de un millón de dólares a Luisiana. Esto como respuesta de la última decisión de la fiscal general del estado, Liz Murrill.

Esta resolución pone fin a las acusaciones sobre prácticas engañosas en su programa de entregas Spark Driver. La demanda señalaba que la compañía americana alteraba las ofertas de pago base, así como las propinas e incentivos, después de que los conductores aceptaron los trabajos.

La medida fue confirmada por la Oficina del Fiscal General de Luisiana de la siguiente manera: "Pursuant to this settlement, the company will also pay $1,051,682.22 to Louisiana." Además, Walmart ya había compensado previamente a los conductores afectados con más de un millón de dólares. Como parte del acuerdo, también se solicitó a la empresa implementar un sistema riguroso para verificar las ganancias y asegurar pagos justos.

Bajo este contexto, se ha establecido que queda prohibido modificar las tarifas o propinas de una oferta ya aceptada, salvo en circunstancias excepcionales, como la cancelación de pedidos.

¿Qué es el programa Spark Driver y por qué es popular en Walmart?

Spark Driver es la plataforma oficial de Walmart destinada a contratistas independientes que ofrecen servicios de entrega y de comestibles. Entre sus características más destacadas, se encuentra una estructura de ingresos que permite a los conductores recibir un salario base por cada viaje realizado.

Además, estos profesionales se quedan con el total de las propinas otorgadas por los clientes, lo que incrementa sus ganancias. También tienen la oportunidad de obtener ingresos adicionales mediante incentivos promocionales, lo que hace de esta plataforma una opción atractiva para quienes buscan flexibilidad y oportunidades de ingresos en el sector de entregas.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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