ROBÓ más de $4,600 en un Walmart de Lake Park sin levantar sospechas: este descuido lo delató

Un empleado de Walmart en Lake Park, Florida, fue arrestado tras ser acusado de sustraer más de $4,600 de la tienda en dos incidentes distintos. La investigación reveló que el trabajador habría aprovechado su acceso al manejo de efectivo, hasta que la denuncia de un cliente permitió destapar el presunto robo.

Los agentes detuvieron a Adams el 29 de julio dentro del Walmart.

Empleado de Walmart en Lake Park fue acusado de robar miles de dólares

De acuerdo con la información difundida por WPBF 25 News, Dana D. Adams, de 36 años, fue detenido el 29 de julio por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. El empleado enfrenta cargos por hurto mayor, fraude organizado y hurto menor, tras una investigación relacionada con pérdidas económicas registradas en un establecimiento de Walmart en Lake Park.

El caso comenzó cuando un cliente reportó un cobro incorrecto durante una compra realizada en la tienda ubicada en 101 N. Congress Ave., en Lake Park. Según los investigadores, las cámaras de seguridad registraron que el 29 de junio Adams habría tomado $200 en efectivo del pago de un consumidor y lo habría guardado entre sus prendas, sin ingresar el dinero en la caja registradora.

Tras el incidente, Walmart realizó el reembolso correspondiente al cliente y asumió la pérdida. Sin embargo, la denuncia llevó al equipo de protección de activos de la compañía a revisar otros movimientos relacionados con el manejo de dinero dentro del establecimiento.

Investigación de Walmart en EE. UU. reveló pérdidas superiores a $4,600

Las autoridades señalaron que una segunda revisión de las grabaciones permitió identificar otro presunto robo ocurrido el 30 de junio. En ese material, los investigadores observaron que Adams habría guardado dinero en sus bolsillos mientras manipulaba efectivo proveniente de dos cajas registradoras en la sala de conteo.

Según la declaración jurada de causa probable citada en la investigación, Walmart registró una pérdida adicional de $4,405 durante ese segundo episodio. Al sumar ambos casos, el monto total presuntamente sustraído alcanzó los $4,605. El arresto ocurrió en la misma tienda de Walmart en Estados Unidos, ubicada en Lake Park, donde los agentes localizaron a Adams el 29 de julio. Los registros penitenciarios indican que fue acusado de hurto mayor de propiedad valorada entre $750 y $5,000, fraude organizado por una cantidad inferior a $20,000 y hurto menor.

El caso se suma a otros episodios de investigaciones por robos internos en establecimientos de Walmart en EE. UU., donde la compañía suele recurrir a sistemas de vigilancia y equipos de protección de activos para detectar irregularidades en sus operaciones.