Lo que deben saber los inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Tener PERMISO DE TRABAJO garantiza que ICE no los detenga? Abogada aclara DUDA COMÚN

Tener un permiso de trabajo en EE. UU. es una de las principales inquietudes de muchos inmigrantes que residen en el país, especialmente ante el temor de una posible detención por parte de ICE. Sin embargo, una especialista en temas migratorios aclaró que contar con este documento no brinda una protección absoluta frente a una intervención de las autoridades de inmigración.

La duda es común entre inmigrantes con estatus legal e indocumentados que buscan conocer hasta dónde llega la protección de una autorización laboral y si este documento puede impedir una detención migratoria en Estados Unidos.

¿Tener permiso de trabajo en EE. UU. evita una detención de ICE?

Según explicó Telemundo Atlanta, un permiso de trabajo permite a una persona desempeñarse laboralmente de manera autorizada en Estados Unidos, pero no funciona como una garantía para impedir una detención de ICE si existen otros factores relacionados con su situación migratoria.

La cadena recogió la explicación de un especialista, quien señaló: "Un permiso de trabajo y una licencia no protegen de una detención de ICE". Esta declaración busca aclarar una de las principales dudas de la comunidad migrante: contar con documentos laborales vigentes no siempre significa tener una protección absoluta frente a las autoridades migratorias.

El permiso de trabajo, también conocido como autorización de empleo emitida por las autoridades correspondientes, solo acredita que una persona puede laborar legalmente durante un periodo determinado. Este documento no sustituye otros procesos migratorios ni garantiza que el caso de una persona no pueda ser revisado por agentes de inmigración.

Abogada de inmigración explica qué deben saber los inmigrantes ante una posible acción de ICE

Una abogada de inmigración recomienda que los inmigrantes en Estados Unidos conozcan sus derechos y no confundan una autorización laboral con un estatus migratorio definitivo. Cada caso tiene condiciones particulares que deben evaluarse según el historial de la persona y los trámites realizados ante las autoridades.

Ante una posible interacción con agentes de ICE , los especialistas aconsejan mantener la calma, solicitar asesoría legal y evitar firmar documentos migratorios sin comprender completamente su contenido.

El mensaje para los inmigrantes indocumentados y quienes cuentan con permisos temporales es claro: un permiso de trabajo en EE. UU. permite laborar legalmente, pero no elimina por completo la posibilidad de enfrentar un proceso migratorio. Por ello, contar con información actualizada y asesoría especializada puede ser clave para conocer las opciones disponibles en Estados Unidos.