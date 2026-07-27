Una mujer originaria del área de Denver, en Estados Unidos, fue detenida el viernes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Miami. Su arresto representa al menos el tercero realizado por el ICE en aeropuertos del país americano en la última semana, tal como señalaron familiares y un amigo a 9NEWS. Hasta el momento, el ICE no ha emitido una confirmación oficial sobre la detención. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: mujer del área de Denver fue arrestada por agentes ICE en aeropuerto

Una mujer que tendría alrededor de los 20 años, graduada de una escuela secundaria en Aurora, ha sido detenida recientemente en Miami. Su familia, originaria de Bielorrusia, señaló al medio en mención que posee un permiso de trabajo válido hasta 2030. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aclarado que el estatus legal y los permisos de trabajo son conceptos distintos.

EE. UU.: mujer del área de Denver fue arrestada por agentes ICE en aeropuerto.

Este arresto se suma a otras acciones recientes del ICE en aeropuertos. Recordemos que el lunes anterior, Chantal Alejandra Morales Rojas fue arrestada mientras intentaba abordar un vuelo de Denver a Oaklandd. Un video grabado con un celular durante el arresto se volvió viral. El ICE argumentó que la mujer tenía una visa vencida, aunque sus abogados afirmaron que la visa no contaba con fecha de caducidad y que su solicitud de inmigración se encuentra en proceso.

En otro incidente, una azafata de Southwest Airlines fue arrestada en Nashville, también bajo la alegación de que su visa había expirado. Para entender la magnitud de estas detenciones, 9NEWS analizó datos del Proyecto de Datos de Deportación, una iniciativa de la Universidad de California, Berkeley y UCLA, que recopila información sobre arrestos por motivos de inmigración a través de solicitudes de acceso a la información pública. Este análisis abarca el periodo de octubre de 2022 a marzo de 2026.

Datos recopilados sobre últimos arrestos y qué aeropuerto ha sido testigo de la mayoría de detenciones

Los datos revelan que desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump en enero de 2025 hasta marzo de 2026, se registraron 385.000 arrestos del ICE en todo el país, de los cuales solo 487, menos del 1%, ocurrieron en aeropuertos.

El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago se destacó por ser el que más arrestos registró en aeropuertos, según la información disponible. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional de Denver no se encontraba en la lista de lugares donde el ICE registró detenciones antes del mes de marzo.