0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada y del Clausura 2026 ACTUALIZADA

Piero Quispe será nuevo fichaje de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026

Piero Quispe y Universitario de Deportes llegaron a un acuerdo y será su flamante fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Piero Quispe volverá a Universitario de cara al Torneo Clausura 2026
Piero Quispe volverá a Universitario de cara al Torneo Clausura 2026 | Composición: Libero
COMPARTIR

Piero Quispe regresará a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, luego de alcanzar un acuerdo contractual. El mediocampista de 24 años vuelve al conjunto crema dos años después de su partida a Pumas UNAM de México y su paso por Sydney FC de Australia.

José Carabalí dio fuerte comentario sobre LDU en medio de un posible regreso a Universitario

PUEDES VER: José Carabalí rotundo con LDU en medio de rumores sobre su posible regreso a Universitario

Piero Quispe volverá a Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura 2026

Gustavo Peralta reveló en su programa ‘Al Límite’ de L1MAX que Quispe volverá a vestirse con la camiseta de Universitario por dos temporadas por lo que llegará al elenco crema en medio del inicio del Clausura 2026.

“A falta de firma, Piero Quispe va a volver a Universitario de Deportes. Está todo muy avanzando. En las últimas horas el club y su representante Jonathan Córdova empezaron a negociar. Finalmente llegaron a un acuerdo por dos temporadas”, afirmó.

El comunicador señaló que el agente del mediocampista peruano sostuvo conversaciones con la directiva merengue, tras las cuales alcanzaron un acuerdo para que firme por el club merengue durante dos años.

Asimismo, Peralta añadió que Piero Quispe contaba con propuestas de otros clubes peruanos de la Liga 1 y del extranjero; no obstante, finalmente decidió fichar por Universitario de Deportes tras conversar con los jugadores del cuadro crema.

¿Cómo le fue a Piero Quispe en Universitario?

Piero Quispe hizo su estreno con Universitario en 2021 y, desde entonces, se consolidó como una de las principales promesas del club. Dos años más tarde, fue parte del plantel que conquistó el título en 2023 frente a su clásico rival, Alianza Lima. Posteriormente, en 2024, dejó la institución para incorporarse a Pumas UNAM. En su paso por el equipo crema, el mediocampista ofensivo disputó 88 encuentros y marcó 11 goles de valor.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió dos puntos y se complicó en la tabla de posiciones de la Liga

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 2

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano