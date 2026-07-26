Piero Quispe será nuevo fichaje de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026

Piero Quispe regresará a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, luego de alcanzar un acuerdo contractual. El mediocampista de 24 años vuelve al conjunto crema dos años después de su partida a Pumas UNAM de México y su paso por Sydney FC de Australia.

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Piero Quispe volverá a Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura 2026

Gustavo Peralta reveló en su programa ‘Al Límite’ de L1MAX que Quispe volverá a vestirse con la camiseta de Universitario por dos temporadas por lo que llegará al elenco crema en medio del inicio del Clausura 2026.

“A falta de firma, Piero Quispe va a volver a Universitario de Deportes. Está todo muy avanzando. En las últimas horas el club y su representante Jonathan Córdova empezaron a negociar. Finalmente llegaron a un acuerdo por dos temporadas”, afirmó.

El comunicador señaló que el agente del mediocampista peruano sostuvo conversaciones con la directiva merengue, tras las cuales alcanzaron un acuerdo para que firme por el club merengue durante dos años.

Asimismo, Peralta añadió que Piero Quispe contaba con propuestas de otros clubes peruanos de la Liga 1 y del extranjero; no obstante, finalmente decidió fichar por Universitario de Deportes tras conversar con los jugadores del cuadro crema.

¿Cómo le fue a Piero Quispe en Universitario?

Piero Quispe hizo su estreno con Universitario en 2021 y, desde entonces, se consolidó como una de las principales promesas del club. Dos años más tarde, fue parte del plantel que conquistó el título en 2023 frente a su clásico rival, Alianza Lima. Posteriormente, en 2024, dejó la institución para incorporarse a Pumas UNAM. En su paso por el equipo crema, el mediocampista ofensivo disputó 88 encuentros y marcó 11 goles de valor.