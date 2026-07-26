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Universitario perdió dos puntos y se complicó en la tabla de posiciones de la Liga

Universitario de Deportes preocupó a su hinchada tras perder dos puntos importantes en la tabla de posiciones del torneo peruano.

Francisco Esteves
Universitario perdió dos puntos y se complicó en la tabla.
Universitario perdió dos puntos y se complicó en la tabla. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que cada año su hinchada le demanda salir campeón de la Liga 1. No obstante, la afición sabe que todas las competiciones a nivel nacional son importantes, y en ese aspecto acaban de recibir una dura noticia porque perdieron dos puntos fundamentales en la lucha por el título. Te contamos los detalles.

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Resulta que la escuadra merengue, al margen del plantel comandado por Héctor Cúper en el Torneo Clausura, tiene a su reserva participando de la Liga 3, tercera división del fútbol peruano. Los cremas tienen como objetivo ascender a la Liga 2, pero todo se complicó por culpa de un resultado reciente.

Universitario de Deportes empató 1-1 con Deportivo Coopsol en condición de visitante y de esta manera sumó únicamente un punto en la tabla de posiciones, perdiendo dos unidades vitales en la pelea por quedarse con el primer puesto del Grupo B, donde también se encuentra Alianza Lima.

Universitario

Universitario empató 1-1 con Coopsol.

De momento, los cremas marchan en la posición 6 con nueve puntos y están a cinco de los blanquiazules, que con un partido menos son líderes absolutos de la zona. Por ello, la igualdad obtenida deja muy mal parada a la escuadra de Ate en sus aspiraciones.

Vale precisar que Alianza Lima enfrentará a las 3.00 p. m. del domingo 26 de julio a Juventud Huracán en condición de visitante, y de vencer le sacará una diferencia de ocho unidades a Universitario en la tabla de posiciones.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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