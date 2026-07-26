Universitario perdió dos puntos y se complicó en la tabla de posiciones de la Liga

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que cada año su hinchada le demanda salir campeón de la Liga 1. No obstante, la afición sabe que todas las competiciones a nivel nacional son importantes, y en ese aspecto acaban de recibir una dura noticia porque perdieron dos puntos fundamentales en la lucha por el título. Te contamos los detalles.

Resulta que la escuadra merengue, al margen del plantel comandado por Héctor Cúper en el Torneo Clausura, tiene a su reserva participando de la Liga 3, tercera división del fútbol peruano. Los cremas tienen como objetivo ascender a la Liga 2, pero todo se complicó por culpa de un resultado reciente.

Universitario de Deportes empató 1-1 con Deportivo Coopsol en condición de visitante y de esta manera sumó únicamente un punto en la tabla de posiciones, perdiendo dos unidades vitales en la pelea por quedarse con el primer puesto del Grupo B, donde también se encuentra Alianza Lima.

Universitario empató 1-1 con Coopsol.

De momento, los cremas marchan en la posición 6 con nueve puntos y están a cinco de los blanquiazules, que con un partido menos son líderes absolutos de la zona. Por ello, la igualdad obtenida deja muy mal parada a la escuadra de Ate en sus aspiraciones.

Vale precisar que Alianza Lima enfrentará a las 3.00 p. m. del domingo 26 de julio a Juventud Huracán en condición de visitante, y de vencer le sacará una diferencia de ocho unidades a Universitario en la tabla de posiciones.