Mr. Peet estalla tras penal no cobrado a Alianza Lima en Cutervo: "¡¿Qué están haciendo en el VAR?!"

Alianza Lima igualó ante Comerciantes Unidos en Cutervo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El elenco blanquiazul pudo tener otro marcador por una acción que se viene comentando durante el post partido. Una infracción de Cossio contra Jairo Vélez pudo generar un penal a favor de los íntimos, el cual el VAR no percibió y que desató la molestia de los aficionados blanquiazules. Justamente, uno de los que no calló fue el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, que durante su programa en vivo dijo de todo contra los jueces del videoarbitraje.

Mr. Peet estalló tras penal no cobrado a Alianza Lima

Durante su programa 'Madrugol', Mr. Peet compartió una postal y un video de cómo fue el golpe de Alexis Cossio a Jairo Vélez dentro del área de Comerciantes Unidos. Para el periodista deportivo no hay duda de que existe una infracción contra el jugador de Alianza Lima, por lo que se debió hacer un llamado desde el VAR.

Es por ello que no carga del todo contra Augusto Menéndez, sino contra los tres árbitros del VAR que pudieron avisar de un golpe de Cossio contra Vélez. Esta acción pudo haber cambiado el 2-2 final en Cutervo, por lo que es una polémica que viene generando molestia en los seguidores de Alianza Lima.

"El brazo de Cossio hace contacto con la cara de Vélez antes de que Cossio toque la pelota. ¿Qué están viendo en el VAR? o ¿Qué están haciendo en el VAR? ¿Están realmente concentrados en su trabajo? Me llama la atención que no se han podido fijar. Son tres (árbitros). En la imagen congelada no voy a tener crédito. No me digan que lo salva la pelota. No. Acá no hay inercia. Acá Cossio golpeó a Vélez. ¿Es un invento mío? No. Ahí están las imágenes.", manifestó Mr. Peet.

Mr. Peet molesto tras el penal que no cobraron a favor de Alianza Lima.

Siguiendo esa línea, aclara que esta falta se cobra en cualquiera de las ligas del mundo por ser un golpe directo previo a un contacto de balón. Es claro que es una de las polémicas más comentadas de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026, por lo que habrá mucho de qué hablar a lo largo de la semana.

Jairo Vélez se pronunció tras golpe de Cossio

El futbolista de Alianza Lima se pronunció desde Cutervo ante la infracción que recibió de Alexis Cossio. "No es nada nuevo. Toca seguir sumando y luchando. Para mí, sí fue penal", expresó Jairo Vélez.