¿Trujillo? Se anuncia estadio para partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II College por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. A poco menos de un mes para el duelo entre blanquiazules y auriblancos, se confirmó la fecha exacta, el horario y el estadio en donde se llevará a cabo este encuentro, donde Juan Pablo II ejercerá su localía.

Alianza vs Juan Pablo II: Fecha, hora y estadio confirmado por el Torneo Clausura

Según información del periodista Gerson Cuba, el duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo II se llevará a cabo el próximo domingo 6 de setiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), y el estadio elegido para este compromiso es el Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, ubicado en Chongoyape.

“¡CONFIRMADO! Juan Pablo II jugará su partido con Alianza Lima en Chongoyape. Garantías aprobadas para el domingo 6 de septiembre a las 3:30 p. m.”, publicó el comunicador en su cuenta oficial de X (Antes Twitter).

Juan Pablo II jugará de local ante Alianza Lima en Chongoyape.

De esta forma, se confirma que los Juanpablinos recibirán a Alianza Lima en su casa, descartando así la posibilidad de que el Estadio Mansiche de Trujillo albergue este compromiso, como ha ocurrido en ocasiones anteriores debido a que el recinto de Chongoyape no cumplía con los requisitos de seguridad e infraestructura para partidos de alto riesgo.

Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura

Ambos equipos llegarán a este compromiso con realidades completamente distintas. Mientras Alianza Lima lucha por mantenerse en la punta del Torneo Clausura y coronarse campeón nacional sin necesidad de disputar una final, los dirigidos por Jorge 'Coco' Araujo se encuentran seriamente comprometidos con el descenso.

En la tabla acumulada, los blanquiazules marchan en el primer lugar con 51 puntos y le sacan 10 de diferencia a su más cercano perseguidor, Los Chankas (41), mientras que Juan Pablo II se ubica en el penúltimo lugar con apenas 21 unidades.

¿Cómo les fue a ambos equipos en la última fecha?

Alianza Lima logró una importante victoria en Matute al superar por 1-0 a UTC de Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Fernando Gaibor marcó el único tanto del compromiso ante el ‘Gavilán del Norte’, que terminó con 10 hombres tras la expulsión de Adolfo Muñoz a los 56 minutos.

En tanto, Juan Pablo II sufrió una dura caída en su visita a Cusco FC por 2-0. Facundo Callejo abrió el marcador a favor de los cusqueños apenas a los 6 minutos del partido, mientras que Matías Almirón sentenció al cuadro de Chongoyape metiendo el balón en su propia portería a los 30’.