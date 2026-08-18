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Reimond Manco y su dura respuesta a Cueva tras polémica por críticas a Paolo Guerrero: "Burro"
Reimond Manco respondió a Christian Cueva luego de que 'Aladino' saliera en defensa de Paolo Guerrero y cuestionara sus críticas al delantero de Alianza Lima.
Continúa la polémica entre Reimond Manco y Christian Cueva. Luego de que el popular 'Aladino' saliera en defensa de Paolo Guerrero por las críticas del ex ‘jotita’ sobre su rendimiento en Alianza Lima, debido a su falta de gol y presencia en el área rival, ‘Rei’ no se guardó nada y respondió con total dureza a las declaraciones de Cueva.
La dura respuesta de Reimond Manco a Christian Cueva
Durante la última transmisión del programa ‘Juego Cruzado’, el exfutbolista calificó de “muy pobres” los argumentos del volante de Sport Boys para defender el desempeño de Guerrero con camiseta blanquiazul y afirmó que, por tal motivo, no se molestará en responderle, eso sí, no dudó en desacreditar las declaraciones de Cueva con una dura comparativa.
“Lo que ha dicho Cueva, por lo que pude ver es, desacreditando lo que dije (sobre Paolo Guerrero), pero tener una discusión de fútbol con él sobre eso y argumentar algo es, pelea de tigre con burro amarrado. No tiene argumentos, yo considero de que su argumento es muy pobre, (él decía) que por qué no criticaba antes del partido. En verdad me causó gracia, pelear sobre eso me parece innecesario”, indicó.
Christian Cueva dio fuerte comentario contra Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero
¿Qué fue lo que dijo Christian Cueva?
Luego que Reimond Manco cuestionó el desempeño de Guerrero tras el partido ante Sport Boys, Christian Cueva alzó la voz y salió en defensa de su excompañero de selección argumentando que sus críticas siempre vienen después de cada partido con Alianza Lima. Asimismo, destacó la vigencia del ‘Depredador’, quien a sus 42 años aún se mantiene jugando a nivel profesional.
“Decir que Paolo no está para estos partidos, eso se dice antes. Paolo viene bien, el tipo se cuida, es un profesional, entonces no jodas, pues. Esperas que pase un mal partido para decir que no son para él, que no esto. Hermano si tú piensas así, háblalo antes diciendo que este partido se juegue con un punta solamente, den una opinión. Pero si pasa el partido y no fue bueno, dicen para que ch.. lo ponen a Paolo, no jodas”, manifestó.
Paolo Guerrero denunció hackeo de sus cuentas
Cabe precisar que Paolo Guerrero denunció hace unos días que fue víctima del hackeo de sus redes sociales, esto, luego de que se publicara una respuesta en sus historias de Instagram arremetiendo contra Reimond Manco. Con ello, el delantero dejó en claro que no fue él quien estuvo discutiendo con sus detractores sobre el tema en cuestión.
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