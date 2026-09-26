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CEPRU UNSAAC resultados del Primer Examen Ordinario 2026-II: puntajes y lista de ingresantes
Revisa los resultados del Examen Ordinario CEPRU UNSAAC 2026-II, conoce los puntajes obtenidos y consulta la lista de estudiantes que lograron una vacante.
Este sábado 26 de septiembre, miles de postulantes rindieron el Primer Examen Ordinario 2026-II del CEPRU UNSAAC, realizado como parte del proceso de admisión. Una vez concluida la prueba, podrás consultar los puntajes obtenidos y la lista de ingresantes, además de verificar si alcanzaste una vacante en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
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Resultados CEPRU UNSAAC 2026-II: lista de ingresantes y puntaje obtenido
Conoce los resultados del CEPRU UNSAAC 2026-II mediante la página web de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, revisa la lista oficial de ingresantes y verifica el puntaje obtenido tras el Primer Examen Ordinario.
- CEPRU UNSAAC: ver los resultados
Postulantes del examen CEPRU UNSAAC pueden consultar los resultados en la web.
Información del Primer Examen Ordinario 2026-II CEPRU UNSAAC
Este sábado 26 de septiembre de 2026, los estudiantes del Ciclo Ordinario 2026-II del CEPRU-UNSAAC rindieron el primer examen del proceso preuniversitario. La evaluación comenzó a las 10:00 a. m. en la Ciudad Universitaria de Perayoc, hasta donde llegaron los postulantes que buscaban demostrar su preparación y acercarse a una vacante en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 9:20 a. m. se realizó el ingreso de los estudiantes al recinto. Para acceder al examen, los participantes debieron presentar su carné de inscrito impreso y DNI original, mientras que estuvo restringido el ingreso con dispositivos electrónicos y otros materiales no autorizados. La organización recordó que no hubo tolerancia y que las puertas se cerraron a la hora establecida.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco?
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) ofrece diversas carreras profesionales agrupadas en cuatro áreas. Según la información oficial de su Dirección General de Admisión, estas son:
Área A: Ingeniería y Ciencias Básicas
- Arquitectura
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería Informática y de Sistemas
- Ingeniería Agroindustrial (Sicuani)
- Química
- Física
- Matemática
Área B: Ciencias de la Salud y de la Vida
- Medicina Humana
- Odontología
- Enfermería
- Farmacia y Bioquímica
- Biología
- Agronomía
- Zootecnia
- Ingeniería Forestal (Puerto Maldonado)
- Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Ingeniería Agropecuaria (Santo Tomás y Andahuaylas)
- Obstetricia (Andahuaylas)
- Medicina Veterinaria (Sicuani y Espinar)
Área C: Ciencias Empresariales
- Ciencias Administrativas
- Contabilidad
- Economía
- Turismo
Área D: Ciencias Sociales
- Antropología
- Arqueología
- Derecho
- Historia
- Ciencias de la Comunicación
- Psicología
- Filosofía
- Educación en Cusco
- Educación en la filial Canas
- Educación en la filial Espinar
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¡Vamos al Circo!
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