CEPRU UNSAAC resultados del Primer Examen Ordinario 2026-II: puntajes y lista de ingresantes

Este sábado 26 de septiembre, miles de postulantes rindieron el Primer Examen Ordinario 2026-II del CEPRU UNSAAC, realizado como parte del proceso de admisión. Una vez concluida la prueba, podrás consultar los puntajes obtenidos y la lista de ingresantes, además de verificar si alcanzaste una vacante en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Resultados CEPRU UNSAAC 2026-II: lista de ingresantes y puntaje obtenido

Conoce los resultados del CEPRU UNSAAC 2026-II mediante la página web de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, revisa la lista oficial de ingresantes y verifica el puntaje obtenido tras el Primer Examen Ordinario.

CEPRU UNSAAC: ver los resultados

Postulantes del examen CEPRU UNSAAC pueden consultar los resultados en la web.

Información del Primer Examen Ordinario 2026-II CEPRU UNSAAC

Este sábado 26 de septiembre de 2026, los estudiantes del Ciclo Ordinario 2026-II del CEPRU-UNSAAC rindieron el primer examen del proceso preuniversitario. La evaluación comenzó a las 10:00 a. m. en la Ciudad Universitaria de Perayoc, hasta donde llegaron los postulantes que buscaban demostrar su preparación y acercarse a una vacante en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 9:20 a. m. se realizó el ingreso de los estudiantes al recinto. Para acceder al examen, los participantes debieron presentar su carné de inscrito impreso y DNI original, mientras que estuvo restringido el ingreso con dispositivos electrónicos y otros materiales no autorizados. La organización recordó que no hubo tolerancia y que las puertas se cerraron a la hora establecida.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco?

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) ofrece diversas carreras profesionales agrupadas en cuatro áreas. Según la información oficial de su Dirección General de Admisión, estas son:

Área A: Ingeniería y Ciencias Básicas

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Geológica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Química

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Informática y de Sistemas

Ingeniería Agroindustrial (Sicuani)

Química

Física

Matemática

Área B: Ciencias de la Salud y de la Vida

Medicina Humana

Odontología

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Biología

Agronomía

Zootecnia

Ingeniería Forestal (Puerto Maldonado)

Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ingeniería Agropecuaria (Santo Tomás y Andahuaylas)

Obstetricia (Andahuaylas)

Medicina Veterinaria (Sicuani y Espinar)

Área C: Ciencias Empresariales

Ciencias Administrativas

Contabilidad

Economía

Turismo

Área D: Ciencias Sociales