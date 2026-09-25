Corte de agua este sábado 26 de septiembre: Sedapal confirma las zonas afectadas y horarios

Este sábado 26 de septiembre, varios sectores de Lima tendrán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por Sedapal. La medida no afectará a todos los vecinos por igual, ya que las zonas y horarios dependen del sector intervenido. ¿Te verás afectado?

Los usuarios deberán estar atentos a la programación del corte de agua para evitar inconvenientes durante el fin de semana. Entre los sectores considerados aparecen zonas de Lurigancho y San Martín de Porres, con cortes que se extenderán durante varias horas y que están vinculados principalmente a labores de mantenimiento y limpieza de reservorios.

Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Asoc. de Prop. de la Urb. Gramalote - E Ñaña. Cuadrante: A.H. Alto Perú; PS Los Pinos; PS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18

Sectores: Sector 138

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: sábado 26 de septiembre | 1.00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: sábado 26 de septiembre | 11.50 p. m.

San Martín de Porres

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Asoc. Vivienda del Programa Las Palmeras Asoc. Residencial Tayacaja SMP Asoc. Vivienda Casuarinas del Norte II etapa Programa Vivienda San Cristóbal Programa Vivienda Señor de Muruhuay Programa Vivienda SUTAESSALUD

Sectores: Sector 255

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: sábado 26 de septiembre | 12.00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: sábado 26 de septiembre | 8.00 p. m.

Sedapal confirmó los horarios y distritos que no contarán con el servicio de agua potable este 26 de septiembre.

¿Cómo consultar los cortes de agua de Sedapal?

¿Quieres saber si habrá corte de agua en tu zona? Sedapal dispone de herramientas digitales que permiten revisar las interrupciones del servicio y conocer si una incidencia es programada o imprevista. En sus sistemas se puede consultar información relacionada con las zonas afectadas y el estado de las incidencias registradas.

Para consultar los cortes de agua programados o de emergencia de Sedapal en Lima y Callao, puedes utilizar cualquiera de los siguientes canales oficiales: