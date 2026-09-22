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Obra de importante avenida en Comas avanza: mejorará el tránsito vehicular y la calidad de vida de vecinos
Los trabajos de asfaltado en importante avenida de Comas continúan a buen ritmo y buscan mejorar la circulación vehicular, brindando mayor seguridad en la vía.
Diversas zonas en Lima Norte están siendo renovadas para brindar mayor seguridad y comodidad a las familias. En este contexto, se informó que los trabajos en una vía importante para los vecinos de Comas avanzan progresivamente, por lo que muy pronto podrán movilizarse en una avenida más fluida y ordenada.
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Se trata de la Av. Belaunde Este, donde INVERMET (Fondo Metropolitano de Inversiones) de la Municipalidad de Lima está realizando labores de asfaltado con maquinaria pesada, con el objetivo de ofrecer una superficie más uniforme y adecuada para el tránsito diario de la ciudadanía.
Vecinos de Comas se verán beneficiados con esta obra.
La renovación de esta avenida en Comas permitirá mejorar la circulación de vecinos y conductores, además de brindar mayores condiciones de seguridad y comodidad durante sus desplazamientos. Es importante recordar que este tipo de intervenciones contribuye a reducir las dificultades ocasionadas por el deterioro de la superficie y favorece una movilidad más ordenada.
Es así que estos trabajos representan un nuevo avance en la mejora de la infraestructura vial de Lima Norte, con impacto directo en quienes utilizan diariamente la avenida. Por otro lado, la intervención busca generar un entorno más seguro, accesible y funcional, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los vecinos y a un tránsito más eficiente en la zona.
Obra en la avenida Belaunde Este en Comas siguen avanzando.
Por su parte, los usuarios en redes sociales comentaron respecto a esta obra. "Qué bueno, así mejorará el tránsito", "Felicidades, ya era hora", "¿Para cuándo comenzarán por avenida Retablo?", "Espero acaben pronto los trabajos", indicaron.
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