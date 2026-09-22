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Temblor en Perú HOY, martes 22 de septiembre de 2026, EN VIVO: magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP

Revisa la magnitud, epicentro y otros datos del IGP sobre los últimos sismos registrados en Perú hoy, martes 22 de septiembre. ¿Estás preparado en casa?

Melanni Miranda
Temblor en Perú este martes 22 de septiembre de 2026: conoce la magnitud y epicentro del último SISMO, vía IGP.
Temblor en Perú este martes 22 de septiembre de 2026: conoce la magnitud y epicentro del último SISMO, vía IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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Sigue EN VIVO los últimos movimientos sísmicos registrados en el territorio peruano durante este martes 22 de septiembre del 2026. Revisa AQUÍ la información sobre a qué hora, magnitud, profundidad y epicentro del reciente temblor, según compartió el Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¡Muy importante tener lista tu mochila de emergencia a la mano!

Revisa los resultados de La Tinka del domingo 20 de septiembre de 2026.

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 20 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, la Boliyapa y el Sí o Sí

Temblor en Perú HOY, 22 de septiembre de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro, según el IGP

07:02
22/9/2026

TEMBLOR EN AREQUIPA HOY

  • Fecha y Hora Local: 22/09/2026 04:56:07
  • Magnitud: 4.2
  • Profundidad: 30km
  • Latitud: -16.60
  • Longitud: -72.04
  • Intensidad: IV Vitor
  • Referencia: 19 km al SO de Vitor, Arequipa - Arequipa
07:01
22/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te contamos los últimos sismos registrados hoy, martes 22 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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