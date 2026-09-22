Sigue EN VIVO los últimos movimientos sísmicos registrados en el territorio peruano durante este martes 22 de septiembre del 2026. Revisa AQUÍ la información sobre a qué hora, magnitud, profundidad y epicentro del reciente temblor, según compartió el Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¡Muy importante tener lista tu mochila de emergencia a la mano!

Temblor en Perú HOY, 22 de septiembre de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro, según el IGP 07:02 TEMBLOR EN AREQUIPA HOY Fecha y Hora Local: 22/09/2026 04:56:07

Magnitud: 4.2

Profundidad: 30km

Latitud: -16.60

Longitud: -72.04

Intensidad: IV Vitor

Referencia: 19 km al SO de Vitor, Arequipa - Arequipa 07:01 Bienvenidos En Líbero te contamos los últimos sismos registrados hoy, martes 22 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.