- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
Temblor en Perú HOY, martes 22 de septiembre de 2026, EN VIVO: magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP
Revisa la magnitud, epicentro y otros datos del IGP sobre los últimos sismos registrados en Perú hoy, martes 22 de septiembre. ¿Estás preparado en casa?
Sigue EN VIVO los últimos movimientos sísmicos registrados en el territorio peruano durante este martes 22 de septiembre del 2026. Revisa AQUÍ la información sobre a qué hora, magnitud, profundidad y epicentro del reciente temblor, según compartió el Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¡Muy importante tener lista tu mochila de emergencia a la mano!
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 20 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, la Boliyapa y el Sí o Sí
Temblor en Perú HOY, 22 de septiembre de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro, según el IGP
TEMBLOR EN AREQUIPA HOY
- Fecha y Hora Local: 22/09/2026 04:56:07
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 30km
- Latitud: -16.60
- Longitud: -72.04
- Intensidad: IV Vitor
- Referencia: 19 km al SO de Vitor, Arequipa - Arequipa
Bienvenidos
En Líbero te contamos los últimos sismos registrados hoy, martes 22 de septiembre de 2026, según el IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor ocurrido en Perú.
- 1
Temblor en Perú HOY, martes 22 de septiembre de 2026, EN VIVO: magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP
- 2
Resultados de La Tinka del domingo 20 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, la Boliyapa y el Sí o Sí
- 3
Municipalidad de San Juan de Lurigancho avanza obra de pistas y veredas: zona dejará de ser un arenal
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90