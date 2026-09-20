Cada día se presentan nuevos retos y preguntas, lo que genera la necesidad de conocer lo que te depara el destino. Al analizar la disposición astral de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026, la astrología te revela cómo los astros afectan diversas áreas, como el trabajo, las relaciones personales, la intuición y la salud. Aprovecha el horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para saber las energías disponibles.

Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre, GRATIS: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La actitud que tienes con esa persona la está alejando de tu lado, intenta cambiar. La inestabilidad económica te preocupa, pero aun así seguirás malgastando tus recursos, ten cuidado y ahorra, más adelante podrían hacerte falta.

Número de suerte 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te presentarán a una persona que llamará tu atención, pero tu actitud indiferente evitará un acercamiento. Regresará tu buen ánimo, ahora te sentirás lleno de energía, continuarás trabajando en el mismo lugar, este lunes todos disfrutarán de un ambiente agradable.

Número de suerte 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de decisiones, no te dejes llevar por impulsos del momento y prioriza tus necesidades emocionales. No te sientas frustrado por ese proyecto estancado, tómalo como una experiencia más para futuros retos profesionales.

Número de suerte 5.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Diferencias con alguien importante te llevarán a distanciarte momentáneamente de su lado. Llegará a tus manos ese dinero pendiente, actúa de la misma manera y salda las deudas que te vienen preocupando, vendrán mejoras económicas.

Número de suerte 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás una atracción fuerte por alguien que conocerás, ve despacio. Los comentarios de terceros son ciertos, no evadas la realidad y empieza a administrar de manera correcta tus recursos, ahorrar será por tu propio bien.

Número de suerte 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien que te quiere te hará reflexionar, hoy empezarás a cambiar de actitud. Una persona que admiras te propondrá participar en un tentador negocio, aprovecha esta oportunidad, te ayudará a expandir tus horizontes y mejorar tu economía.

Número de suerte 7.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Tu angustia terminará, tendrás noticias de la persona que tanto te agrada. No te involucres tanto en problemas económicos de terceras personas, a la larga solo te acarrearías más tensión y estrés, mantente al margen.

Número de suerte 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Esa persona que acabas de conocer y que quiere conquistarte no es confiable, aléjate de inmediato. Las excesivas responsabilidades laborales están tensionándote, ten calma, aparecerá una nueva opción de trabajo que te ofrecerá un futuro mejor, analízala.

Número de suerte 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una ilusión llegará a tu vida y cambiará tu forma de pensar, dentro de poco vivirás un nuevo romance. Aunque el cansancio te gane, sigue adelante con tus deberes, tus superiores estarán pendientes de tu desempeño y te felicitarán por tu entrega.

Número de suerte 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Has superado los malos momentos en tu vida afectiva, recuperarás la tranquilidad. Afrontarás cambios radicales pero positivos, hoy iniciarás un periodo nuevo en lo laboral, sé constante para hacerlo provechoso.

Número de suerte 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás siendo inconstante, cambia tu actitud o podrías poner en riesgo tu felicidad. Has dado mucho de ti por tu trabajo, pero no debes sobreesforzarte, tómate el descanso que mereces, seguirás conservando la estabilidad que has logrado.

Número de suerte 9.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La actitud que estás mostrando te dará resultados, esa persona se acercará arrepentida. Tus planes serán pospuestos por el retraso de documentos importantes, agiliza la situación y toma medidas inmediatas, tu economía será estable, pero no te excedas en gastos.