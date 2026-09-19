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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 19 de septiembre: a qué hora se juega, premio mayor y resultados del sorteo 4642

Si vas a participar de la Lotería de Boyacá de HOY; en esta nota de Líbero encuentra toda la información necesaria para llevarte el premio mayor. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 19 de septiembre.
Revisa los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 19 de septiembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Lotería de Boyacá regresa a Colombia HOY, sábado 19 de septiembre con su sorteo 4642, que promete premiar a los afortunados participantes con su premio mayor de$ 15.000 millones de pesos y sus diversos secos. AQUÍ accede a todos los detalles como horario de juego, estadística y resultados.

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 18 de septiembre.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 18 de septiembre: resultados y cómo jugó el último sorteo

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 12 de septiembre

Los números ganadores de la Lotería de Boyacá correspondiente al sorteo N.° 4641, realizado el sábado 12 de septiembre del 2026, fueron para el número 2984, acompañado de la serie 406. El premio principal sorteó $15.000 millones de pesos colombianos por billete completo.

Lotería de Boyacá

Números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 12 de septiembre.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y con vendedores de confianza. La entidad también dispone de diferentes canales comerciales, entre ellos puntos Baloto, Gana, máquinas LottiRed y Sipaga, puntos Paga Todo Bogotá, JER Boyacá y Amazonas, Codesa y Mercaloterías en Cali. Además, cuenta con canales virtuales.

¿Cuáles son los premios secos de la Lotería de Boyacá?

  • 1 premio seco de $1.000 millones
  • 1 premio seco de $400 millones
  • 1 premio seco de $300 millones
  • 1 premio seco de $100 millones
  • 4 premios secos de $50 millones
  • 15 premios secos de $20 millones
  • 38 premios secos de $10 millones
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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