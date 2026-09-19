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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 19 de septiembre: a qué hora se juega, premio mayor y resultados del sorteo 4642
Si vas a participar de la Lotería de Boyacá de HOY; en esta nota de Líbero encuentra toda la información necesaria para llevarte el premio mayor. ¡Suerte!
La Lotería de Boyacá regresa a Colombia HOY, sábado 19 de septiembre con su sorteo 4642, que promete premiar a los afortunados participantes con su premio mayor de$ 15.000 millones de pesos y sus diversos secos. AQUÍ accede a todos los detalles como horario de juego, estadística y resultados.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 18 de septiembre: resultados y cómo jugó el último sorteo
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 12 de septiembre
Los números ganadores de la Lotería de Boyacá correspondiente al sorteo N.° 4641, realizado el sábado 12 de septiembre del 2026, fueron para el número 2984, acompañado de la serie 406. El premio principal sorteó $15.000 millones de pesos colombianos por billete completo.
Números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 12 de septiembre.
¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?
Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y con vendedores de confianza. La entidad también dispone de diferentes canales comerciales, entre ellos puntos Baloto, Gana, máquinas LottiRed y Sipaga, puntos Paga Todo Bogotá, JER Boyacá y Amazonas, Codesa y Mercaloterías en Cali. Además, cuenta con canales virtuales.
¿Cuáles son los premios secos de la Lotería de Boyacá?
- 1 premio seco de $1.000 millones
- 1 premio seco de $400 millones
- 1 premio seco de $300 millones
- 1 premio seco de $100 millones
- 4 premios secos de $50 millones
- 15 premios secos de $20 millones
- 38 premios secos de $10 millones
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