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Sinuano Día de HOY, viernes 18 de septiembre EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo
Si piensas participar del Sinuano de hoy, 18 de septiembre, no te puedes perder toda la información sobre este popular sorteo e incrementar las chances de ganar.
¿Adquirió su boleto? El Sinuano Día y Noche regresa HOY, viernes 18 de septiembre, con nuevas ediciones que premian a los afortunados ganadores. En esta nota de Líbero podrás acceder a todos los detalles, como el horario de juego, estadísticas, resultados EN VIVO y las balotas que caen.
Sinuano Día y Noche de hoy, 18 de septiembre: Resultado y números ganadores
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 18 de septiembre
Hoy, viernes 18 de septiembre de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Puedes consultar los resultados, los números ganadores y los horarios de cada sorteo en el enlace correspondiente para verificar tu boleto. ¡Te deseamos mucha suerte!
¿Dónde comprar sus boletos del Sinuano?
El Sinuano es la lotería tradicional de Colombia, y sus boletos se compran a nivel nacional. Los puntos de venta autorizados incluyen:
- Agencias y puntos de venta oficiales de la Lotería del Sinú en Colombia, presentes en la mayoría de ciudades y pueblos.
- Cajeros y establecimientos autorizados (tiendas, quioscos y supermercados) que venden loterías y chances.
- Plataformas en línea de loterías colombianas y apps de venta de chances, donde puedes jugar desde cualquier lugar.
¡Vamos al Circo!
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