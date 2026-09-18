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Sinuano Día de HOY, viernes 18 de septiembre EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo

Si piensas participar del Sinuano de hoy, 18 de septiembre, no te puedes perder toda la información sobre este popular sorteo e incrementar las chances de ganar.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 18 de septiembre.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 18 de septiembre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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¿Adquirió su boleto? El Sinuano Día y Noche regresa HOY, viernes 18 de septiembre, con nuevas ediciones que premian a los afortunados ganadores. En esta nota de Líbero podrás acceder a todos los detalles, como el horario de juego, estadísticas, resultados EN VIVO y las balotas que caen.

Consulta los resultados en vivo del Sinuano Noche de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 17 de septiembre de 2026

Sinuano Día y Noche de hoy, 18 de septiembre: Resultado y números ganadores

13:08
18/9/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 18 de septiembre

Hoy, viernes 18 de septiembre de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Puedes consultar los resultados, los números ganadores y los horarios de cada sorteo en el enlace correspondiente para verificar tu boleto. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Dónde comprar sus boletos del Sinuano?

El Sinuano es la lotería tradicional de Colombia, y sus boletos se compran a nivel nacional. Los puntos de venta autorizados incluyen:

  • Agencias y puntos de venta oficiales de la Lotería del Sinú en Colombia, presentes en la mayoría de ciudades y pueblos.
  • Cajeros y establecimientos autorizados (tiendas, quioscos y supermercados) que venden loterías y chances.
  • Plataformas en línea de loterías colombianas y apps de venta de chances, donde puedes jugar desde cualquier lugar.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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¡Vamos al Circo!

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