Sinuano Día de HOY, viernes 18 de septiembre EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo

¿Adquirió su boleto? El Sinuano Día y Noche regresa HOY, viernes 18 de septiembre, con nuevas ediciones que premian a los afortunados ganadores. En esta nota de Líbero podrás acceder a todos los detalles, como el horario de juego, estadísticas, resultados EN VIVO y las balotas que caen.

Sinuano Día y Noche de hoy, 18 de septiembre: Resultado y números ganadores 13:08 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 18 de septiembre Hoy, viernes 18 de septiembre de 2026, se realizarán los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Puedes consultar los resultados, los números ganadores y los horarios de cada sorteo en el enlace correspondiente para verificar tu boleto. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Dónde comprar sus boletos del Sinuano?

El Sinuano es la lotería tradicional de Colombia, y sus boletos se compran a nivel nacional. Los puntos de venta autorizados incluyen: