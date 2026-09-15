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Sinuano Día HOY, martes 15 de septiembre de 2026 EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo en Colombia
¿Jugaste hoy? Revisa EN VIVO los resultados del Sinuano Día de este 15 de septiembre de 2026 y comprueba si tus números fueron los ganadores.
MOMENTOS DESTACADOS
Sinuano Día HOY: ¿a qué hora juega?
El Sinuano Día se sortea todos los días a las 2:30 p. m., hora de Colombia.
La jornada del Sinuano Día concentra la atención de muchos apostadores en Colombia. El sorteo se realiza a las 2:30 p. m. y permite conocer la combinación ganadora de cuatro cifras. Revisa aquí los resultados oficiales de hoy, martes 15 de septiembre de 2026, y verifica si tu jugada fue premiada.
PUEDES VER: RESULTADO de Sinuano Día y Noche del lunes 14 de septiembre: cómo jugó y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día de HOY, 15 de septiembre EN VIVO: resultados y números ganadores
¿Cuánto cuesta jugar Sinuano en Colombia?
El valor mínimo para apostar en el Sinuano es de $500 pesos colombianos (COP) por jugada. El precio puede variar según el operador autorizado y el punto de venta en cada región del país.
¿Dónde comprar los boletos de El Sinuano?
- Puntos SuperGIROS autorizados: realiza tu jugada en los establecimientos habilitados en diferentes ciudades y departamentos de Colombia.
- Puntos de venta oficiales: también puedes adquirir tu boleto en los distribuidores autorizados de El Sinuano.
- Canales digitales: participa en los sorteos a través de las plataformas oficiales habilitadas para jugar El Sinuano por internet.
Sinuano Día HOY: ¿a qué hora juega?
El Sinuano Día se sortea todos los días a las 2:30 p. m., hora de Colombia.
Bienvenidos
Consulta los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche de HOY, martes 15 de septiembre de 2026, y comprueba si tu número salió ganador.
¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano Noche y cuánto se puede ganar en Colombia?
Jugar al Sinuano Noche es sencillo y accesible para distintos presupuestos, con apuestas desde $500 COP. El premio depende del monto jugado y de las cifras acertadas. Si aciertas las cuatro en el orden correcto, puedes ganar hasta 4.500 veces el valor apostado.
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¡Vamos al Circo!
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